L’equinozio d’autunno, previsto quest’anno il 23 settembre alle 02:05 CET, segna l’inizio dell’autunno astronomico nell’emisfero settentrionale. Da quel giorno le ore di luce diminuiscono progressivamente, le serate si fanno più fredde e il nostro organismo inizia a percepire questi mutamenti, anche se il calendario non è l’unico responsabile.

Le variazioni di luminosità, lunghe settimane prima dell’equinozio, influenzano il ritmo circadiano – l’orologio interno che regola sonno, temperatura corporea, secrezione ormonale e umore. Quando la luce del giorno si accorcia, il cervello riceve un segnale di avvicinamento della notte e avvia una serie di aggiustamenti fisiologici. Questo processo è alla base di molte sensazioni tipiche dell’autunno: sonnolenza precoce, cambiamenti di appetito e occasionali sbalzi d’umore.

Luce, melatonina e ritmo circadiano: i dati della ricerca svedese

Gli occhi non servono solo a formare immagini: le cellule gangliari della retina, ricche di melanopsina inviano al nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo le informazioni sulla luce ambientale. Il nucleo soprachiasmatico è il master clock che sincronizza tutti gli altri orologi periferici del corpo. In assenza di luce intensa, la produzione di melatonina da parte della ghiandola pineale aumenta, segnalando al corpo che è ora di riposare.

Uno studio condotto nel 2016 da Mathias Adamsson, Thorbjörn Laike e Takeshi Morita in Svezia ha monitorato 15 volontari per un anno intero, registrando esposizione luminosa e livelli salivari di melatonina e cortisolo. I risultati hanno mostrato un picco di melatonina più elevato durante i mesi invernali e livelli mattutini più alti intorno alle 7 ore. Sebbene l’effetto stagionale non sia così marcato come in specie animali più sensibili al fotoperiodo, i dati suggeriscono che l’uomo conserva comunque una certa sensibilità alla durata della luce.

Microbiota e alimentazione autunnale: le 10 indicazioni dell’immunologo

L’immunologo Mauro Minelli sottolinea che il cambiamento di stagione impatta direttamente sul microbiota intestinale l’ecosistema di microrganismi che interagiscono con il sistema immunitario, il metabolismo e l’umore. Per favorire una “rieducazione cronobiologica” del tratto gastrointestinale, propone dieci regole pratiche da applicare alla tavola.

1. Preferire prodotti di stagione

Frutta e verdura autunnali forniscono il giusto mix di micronutrienti e fibre, stimolando la diversità batterica. Variando le tipologie di ortaggi – ad esempio cavoli, bietole e rapa – si favorisce una flora più ricca.

2. Valorizzare la zucca

La zucca è ricca di carotenoidi, fibre solubili e minerali; la sua polpa lenitiva aiuta le mucose intestinali e nutre i batteri con effetti immunomodulanti.

3. Inserire fibre prebiotiche

Cicoria, carciofo, topinambur e porro contengono inulina e frutto-oligosaccaridi che arrivano intatti al colon, dove i Bifidobatteri li fermentano producendo acidi grassi a catena corta protettivi.

4. Scegliere cereali integrali

Passare da farine raffinate a avena, grano saraceno, orzo o farro consente un rilascio graduato di glucosio, evitando picchi insulinici e fornendo substrati per batteri benefiche.

5. Consumare legumi con moderazione

Lenticchie, ceci e fagioli apportano proteine vegetali e fibre; se provocano gas, è consigliabile introdurli gradualmente e abbinarli a erbe carminative come finocchio.

6. Integrare grassi sani

Noci, nocciole, mandorle e olio extravergine d’oliva sono fonti di omega-3 e polifenoli, utili a ridurre la permeabilità intestinale e l’infiammazione di basso grado.

7. Riscoprire le crucifere

Cavoli, broccoli e cavolfiori contengono glucosinolati, composti antiossidanti che supportano la detossificazione e favoriscono una flora resistente.

8. Preferire piatti caldi

Vellutate, minestre e brodi vegetali facilitano la motilità gastrica nelle giornate fredde, riducendo lo stress termico sullo stomaco.

9. Mantenere l’idratazione

Con la fine del caldo il senso di sete diminuisce; bere regolarmente aiuta le fibre a svolgere il loro ruolo, ammorbidendo le feci e favorendo il transito intestinale.

10. Rispetto dei ritmi dei pasti

Oltre a cosa mangiare, è fondamentale quando mangiare: orari regolari e una pausa notturna per il sistema digestivo permettono l’attivazione del “complesso motore migrante”, il vero pulitore naturale dell’intestino.

Tradizioni culinarie legate all’equinozio: cibi di fortuna e abbondanza

Fin dall’antichità l’equinozio d’autunno è stato celebrato con una tavola ricca di prodotti appena raccolti, simboli di prosperità e di gratitudine verso la terra. Grano, orzo, avena e segale venivano offerti in forme rituali, mentre frutti come mele, cachi e uva rappresentavano la speranza di scorte sufficienti per l’inverno.

Nel mito romano, la dea Pomona custodiva le mele come segno di protezione dei raccolti; nella leggenda greca, il ritorno di Persefone segna la rinascita della natura, un ciclo che si riflette ancora oggi nella Festa di Mabon, dove famiglie si riuniscono per condividere i doni della stagione. Anche la tradizione celtica utilizza la cornucopia, il “corno dell’abbondanza”, per esporre frutta e verdura autunnali.

In molte regioni italiane il periodo di settembre è legato alla vendemmia: l’uva diventa vino, elemento centrale di celebrazioni come San Martino, durante le quali si servono piatti a base di castagne, funghi e carni brasate. Dall’altro lato del globo, la Festa della Luna in Cina e Vietnam porta sul tavolo i “mooncake”, dolci rotondi decorati con simboli di prosperità, consumati sotto le lanterne illuminate.

Questi cibi non sono solo simboli culturali, ma rispondono a esigenze biologiche: sono ricchi di fibre, antiossidanti e nutrienti che supportano il ritmo circadiano e il microbiota durante le ore di buio più lunghe. Integrare nella quotidianità i prodotti tipici dell’autunno è quindi un modo pratico per allineare il proprio organismo ai cambiamenti stagionali.