Nel cuore della zona Mind, ex crocevia dell’Expo, Bayer Italia si è appena trasferita in un nuovo quartier generale da quasi quattro mila metri quadrati. L’edificio, denominato Horizon è il più alto grattacielo in legno d’Italia (63 metri) e rappresenta il nucleo di un distretto della salute in cui ricerca, cura, formazione e impresa convivono nello stesso spazio.

Questa scelta geografica e architettonica segna un ritorno alla centralità del luogo fisico per le scienze della vita, contrapposto alla tendenza della dematerializzazione. In un’epoca dominata dall’intelligenza artificiale e dalle tecnologie predittive, il concetto di “healing architecture” – l’architettura che cura – ritorna a influenzare il modo di progettare laboratori, uffici e campus universitari.

Il distretto Mind: un ecosistema integrato per la salute

Mind, ormai da più di un decennio un crocevia di cultura e innovazione, ospita alcuni dei più importanti attori del settore: lo Human Technopole l’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, il futuro campus dell’Università Statale di Milano e la Fondazione Triulza. In questo contesto, la nuova sede di Bayer si aggiunge a un panorama che favorisce la contaminazione interdisciplinare tra scienziati, imprenditori e start-up.

Il modello è genuinamente collaborativo: le competenze, pur molto specializzate, vengono messe al servizio di un approccio sistemico in cui i confini tra ricerca e produzione si sfumano. Tale filosofia è già stata discussa nella letteratura di “Sociology of Health” sette anni fa, ma ora trova concretamente spazio in un’area urbana dove la salute è interpretata come un ecosistema.

Horizon: design sostenibile e impatto ambientale ridotto

Il nuovo headquarter occupa due livelli dell’edificio Horizon, costruito con una combinazione di legno, acciaio e vegetazione integrata. Grazie a soluzioni costruttive avanzate, le emissioni di CO₂ sono ridotte del 50% rispetto a un edificio tradizionale di pari dimensioni. La struttura, certificata per il suo profilo ecologico, ospita spazi aperti pensati per favorire l’interazione tra team diversi, con aree comuni, laboratori modulari e zone verdi interne.

Secondo Arianna Gregis, Amministratrice Delegata di Bayer Italia, “non si tratta solo di un cambio di indirizzo, ma di una dichiarazione di intenti: essere parte di un ecosistema che fa dell’innovazione il proprio tratto distintivo”. La sede, situata a pochi chilometri dallo storico stabilimento di Garbagnate Milanese, consente una connessione rapida tra la produzione di massa – 8 miliardi di compresse nel 2025 – e le attività di ricerca e sviluppo che rappresentano il 5,8 % del fatturato globale di Bayer.

L’uso del legno, inoltre, non è solo una scelta estetica. Il materiale è stato trattato per garantire resistenza al fuoco e isolamento termico, contribuendo a una riduzione dei consumi energetici. L’ampia facciata vegetale, con piante autoctone, migliora la qualità dell’aria interna e crea un microclima più salutare per i dipendenti.

Dynamic Shared Ownership: un modello organizzativo al centro delle persone

Bayer ha approfittato del trasferimento per introdurre il modello Dynamic Shared Ownership ispirato alle teorie della “Humanocracy” di Gary Hamel. L’obiettivo è superare i tradizionali silos gerarchici, promuovendo team autonomi e cross-funzionali, con decisioni più vicine ai bisogni di clienti e stakeholder.

Nel nuovo ambiente, la responsabilità è condivisa: i gruppi lavorano su progetti comuni, decidendo in modo più rapido e partecipativo. Gregis sottolinea che “abbiamo puntato su un modello organizzativo che abbatte i silos interni e mette le persone al centro, così le decisioni si prendono in modo più veloce e condiviso”. Questo approccio mira a rendere Bayer più agile in un settore in rapido cambiamento, dove le scoperte biologiche e le esigenze di mercato si evolvono a ritmo accelerato.

La leadership, secondo il CEO Bill Anderson, si concentra ora sulla definizione di una visione condivisa e sulla rimozione di ostacoli strutturali, favorendo un clima in cui ogni dipendente può esprimere al meglio il proprio potenziale. Il risultato atteso è una crescita più sostenibile, sia dal punto di vista economico che ambientale, all’interno di un ecosistema della salute che include università, ospedali, start-up e grandi industrie.

Con un fatturato italiano di circa 900 milioni di euro e 1 100 dipendenti, Bayer Italia si prepara a giocare un ruolo di rilievo nel nuovo distretto Mind, contribuendo non solo con capitali, ma anche con know-how e pratiche innovative che potrebbero diventare modello per l’intero comparto delle scienze della vita.