Terapia del calore: guida pratica per il consiglio in farmacia

Negli ultimi anni la terapia del calore è tornata sotto i riflettori come opzione non farmacologica per i dolori muscoloscheletrici. Uno studio riportato su Farmacia News il 6 marzo 2026 ha indagato come i farmacisti europei propongono e interpretano questo approccio nella consulenza al banco. Qui troverai una sintesi dei risultati, indicazioni pratiche su quando suggerire il calore, i benefici attesi e le precauzioni da segnalare al paziente.

Perché il calore può dare sollievo

Il calore agisce su più fronti: provoca vasodilatazione e aumenta il flusso sanguigno locale, favorendo l’apporto di ossigeno e nutrienti e la rimozione dei metaboliti responsabili della sensazione dolorosa. Inoltre, ammorbida i tessuti e riduce la tensione muscolare, migliorando la mobilità e la funzionalità nelle fasi subacute e nelle condizioni croniche. Per questi motivi è spesso utile per contratture, lombalgie meccaniche e rigidità articolare a carattere non infiammatorio.

Quando invece evitare il calore

Non è indicato in presenza di infiammazione acuta o edema importante: il calore può aumentare la permeabilità vascolare e peggiorare il gonfiore. Allo stesso modo va evitato su cute lesa, su ferite aperte o dove il paziente ha ridotta sensibilità (neuropatie), perché il rischio di ustioni o danno è più elevato. Se il quadro clinico non è chiaro, è meglio indirizzare il paziente al medico per una valutazione più approfondita.

Tipologie di prodotti e loro impiego

Esistono diversi presidi per somministrare il calore, ciascuno con pro e contro:

– Patch riscaldanti: discreti e a lunga durata, adatti a punti circoscritti.

Impacchi e borse di acqua calda: utili per superfici più estese o per applicazioni dove serve maggiore contatto.

Dispositivi elettrici: permettono una regolazione precisa della temperatura e programmi temporali.

consigli pratici da dare al cliente

Quando consigli il calore, spiega chiaramente come usarlo in sicurezza:

– Non applicare su pelle lesa o con perdita di sensibilità.

– Impostare una temperatura confortevole, non eccessiva.

– Limitare la singola seduta a circa 15–20 minuti, salvo indicazioni diverse del produttore.

– Sospendere l’uso se compare arrossamento persistente, peggioramento del dolore o segni di irritazione.

– Valutare l’efficacia dopo alcune applicazioni e rivolgersi al medico se il sollievo non arriva.

Incoraggia anche l’abbinamento a misure attive: esercizi di mobilità, correzione delle posture e programmi di riabilitazione prescritti da un fisioterapista o medico spesso aumentano i benefici a lungo termine.

Ruolo e responsabilità del farmacista

Il farmacista è un primo punto di riferimento: può orientare sulla scelta del presidio più utile, verificare controindicazioni (infezioni cutanee, neuropatie, segni di infiammazione acuta) e informare sulle modalità d’uso e manutenzione dei dispositivi riutilizzabili. La documentazione delle indicazioni fornite e la segnalazione al medico quando sorgono dubbi sono pratiche che migliorano la sicurezza del paziente. Formazione continua e protocolli condivisi nello staff contribuiscono a ridurre gli errori e a standardizzare l’intervento.

Aspetti normativi e sicurezza

I dispositivi termici vanno impiegati seguendo le istruzioni del produttore e la normativa vigente sui dispositivi medici. Fornire al paziente informazioni chiare su tempi, temperature e pulizia riduce l’uso improprio e i possibili eventi avversi. In contesti con regolamentazioni aggiornate, la modulistica informativa destinata ai pazienti dovrebbe essere completa e facilmente consultabile.

Indicazioni operative rapide per la farmacia

– Valutare la natura del dolore (meccanico vs. infiammatorio).

– Escludere controindicazioni locali o sistemiche.

– Suggerire il tipo di presidio più adatto in base alla zona e alla durata del trattamento.

– Istruire il paziente su temperatura, durata e segni d’allarme.

– Documentare la consulenza e suggerire follow-up se il sintomo persiste.

Conclusione pratica

La terapia del calore rimane uno strumento efficace per il sollievo sintomatico quando usata con criterio: allevia dolore e tensione muscolare ma non sostituisce una diagnosi specialistica quando necessaria. Il farmacista, attraverso una consulenza chiara e mirata, può massimizzare i benefici per il paziente e minimizzare i rischi, integrando il trattamento in un percorso di cura multidisciplinare quando opportuno. nuove linee guida e studi futuri contribuiranno a perfezionare raccomandazioni e protocolli operativi.