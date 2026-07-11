Terapie innovative per leucemie, linfomi e mieloma: i progressi della ricerca ematologica

Negli ultimi anni, il campo dell’ematologia ha visto progressi straordinari grazie a terapie innovative come l’immunoterapia e i trapianti di cellule staminali. Questi avanzamenti stanno migliorando significativamente le prospettive di guarigione per i pazienti affetti da tumori del sangue, avvicinando sempre più l’aspettativa di vita a quella della popolazione generale.

La Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma organizzata dall’AIL ha messo in luce questi progressi, evidenziando il ruolo cruciale del sostegno alla ricerca nel raggiungere tali risultati.

Il contributo dell’AIL alla ricerca ematologica

L’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma) ha sempre sostenuto la ricerca ematologica attraverso borse di studio e il supporto alla creazione di laboratori e strutture dedicate. Adriano Venditti, Professore di Ematologia all’Università di Roma Tor Vergata e Direttore del Dipartimento di Onco-Ematologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, sottolinea l’importanza di questo contributo: “AIL fornisce un apporto fondamentale alla ricerca, permettendo di aprire nuove frontiere nella cura delle malattie onco-ematologiche.”

Grazie a questi sforzi, oggi è possibile curare diverse forme di leucemia acuta e, in alcuni casi, pianificare la sospensione delle terapie per i pazienti con leucemie croniche, inserendoli in un processo di sorveglianza attiva.

Le cellule CAR-T: una rivoluzione nell’immunoterapia

Uno dei trattamenti più innovativi e promettenti è quello basato sulle cellule CAR-T che stanno rivoluzionando la gestione delle leucemie e dei linfomi. Franco Locatelli, Direttore dell’Area Clinica di Onco-Ematologia Pediatrica all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, spiega: “Le cellule CAR-T rappresentano una delle frontiere più avanzate dell’immunoterapia con un’efficacia tale che ora stiamo esplorando il loro utilizzo sempre più precoce nella terapia delle malattie ematologiche.”

Attualmente, sono in corso studi clinici che prevedono l’impiego delle CAR-T già alla prima ricaduta di malattia, un passo avanti significativo che potrebbe migliorare ulteriormente le prospettive di cura per i pazienti.

Mieloma multiplo: nuove terapie per migliorare la qualità della vita

Anche per il mieloma multiplo una delle malattie onco-ematologiche più complesse, sono stati fatti passi da gigante. Paolo Corradini, Professore di Ematologia all’Università di Milano e Direttore Scientifico dell’Istituto dei Tumori di Milano, commenta: “L’introduzione di anticorpi monoclonali molto efficaci ha rappresentato un cambiamento significativo, migliorando sia la sopravvivenza sia la qualità di vita dei pazienti.”

Queste nuove terapie hanno ottenuto risultati straordinari, permettendo a pazienti che in passato erano avviati a terapie palliative di raggiungere oggi la remissione della malattia.

Leucemia mieloide acuta: oltre la chemioterapia

Novità importanti riguardano anche la leucemia mieloide acuta. Alessandro Rambaldi, Professore di Ematologia e Direttore Scientifico della Fondazione per la Ricerca-FROM presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, spiega: “Negli ultimi anni sono diventate disponibili nuove terapie con meccanismi d’azione molto diversi da quelli della chemioterapia tradizionale.”

Questi trattamenti hanno ampliato enormemente il numero di pazienti che possono beneficiare di terapie con intento potenzialmente curativo, offrendo nuove speranze di guarigione.