Vacanza yoga in montagna: benessere e natura a Vetan, Val d’Aosta

Immagina di svegliarti ogni mattina avvolto dal silenzio della montagna, con il sole che accarezza le cime innevate e il canto degli uccelli che accompagna la tua pratica di yoga. A Vetan, un piccolo villaggio di alta montagna in Val d’Aosta, questa non è solo un’immagine, ma una realtà tangibile. Qui, dal 2006, la pratica dello yoga si fonde con la vita di alta montagna, creando un’esperienza unica di benessere e connessione con la natura.

La vacanza yoga in montagna a Vetan è un viaggio di crescita personale che si svolge tra laghi cristallini, mucche al pascolo, cavalli e ghiacciai maestosi. Ogni attività è un’opportunità per coltivare la presenza mentale e l’arte del respiro consapevole trasformando ogni momento in una pratica di consapevolezza.

Un programma ricco di esperienze

Ogni giorno è strutturato per offrire un equilibrio perfetto tra pratica fisica, meditazione e riflessione. La giornata inizia con una meditazione seduta all’alba, seguita da una colazione nutriente. Durante la mattinata, ci si dedica agli insegnamenti di Dharma basati sugli insegnamenti del Buddha secondo la tradizione del Venerabile Thich Nhat Hanh. Le sessioni di haṭha yoga sono praticate con gradualità e rigore, alternando vigore e abbandono.

Il pomeriggio è dedicato al rilassamento profondo per assorbire l’energia degli āsana e rilasciare le tensioni accumulate. Le sessioni di meditazione camminata lungo il percorso zen intorno al ruscello offrono un’esperienza unica di connessione con la natura. Ogni sera, si conclude con una meditazione guidata e ulteriori insegnamenti di Dharma, creando un’atmosfera di pace e riflessione.

La cornice naturale di Vetan

Vetan, situato a 1.870 metri di quota, è conosciuto come la più bella terrazza delle Alpi grazie alla sua vista panoramica su 110 km di montagne, dalla catena del Monte Rosa al Ghiacciaio del Ruitor. Il villaggio è parte del comprensorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso, offrendo un ambiente naturale incontaminato e perfetto per la pratica dello yoga.

L’Hotel Notre Maison offre camere doppie, triple e singole, tutte con bagno e biancheria. La pensione completa include pasti vegetariani, con opzioni vegane e senza glutine, preparati con la semplicità della cucina locale. La struttura è il punto di partenza per escursioni indimenticabili, come la camminata fino al Lago dei Girini, ai piedi del monte Fallere, dove si può pranzare a sacco intorno alla Stupa della Grivola e godere di uno splendido panorama.

Cosa portare e costi

Per partecipare alla vacanza yoga in montagna, è necessario portare il proprio tappetino yoga una coperta e un cuscino per la meditazione, quaderno e penna, un dispositivo USB per l’eventuale acquisto di audio delle pratiche, abbigliamento adatto alle escursioni e crema solare. La stagione può essere imprevedibile, con temperature che variano dai 18 ai 33 gradi.

I costi variano a seconda del tipo di camera: €70,00 al giorno per una camera doppia, €95,00 per una singola, €63,00 per una tripla e €60,00 per una quadrupla. La quota corso-yoga è di €300,00, a cui si aggiungono €35 per la tessera associativa DRUMA YOGA. È disponibile una navetta dall’albergo alla stazione di Aosta con sufficiente preavviso.

Per iscriversi, è necessario inviare una mail al DRUMA YOGA per richiedere la disponibilità di settimana e tipologia di camera, aspettare la conferma, versare un acconto di €300,00 e inviare la ricevuta del pagamento insieme ai propri dati fiscali. La quota versata sarà rimborsata trattenendo il 35% se la comunicazione perverrà entro un mese dalla data di inizio seminario.