6 settembre 2026: la data in cui la plastica diventa un problema insostenibile

Il 6 settembre 2026 segna una data cruciale per l’ambiente: il Plastic Overshoot Day. Da questo giorno in poi, la quantità di rifiuti plastici prodotti a livello globale supera la capacità dei sistemi di gestione di raccoglierla e trattarla in modo sicuro. Questo significa che una parte significativa di plastica finirà inevitabilmente nell’ambiente, contaminando suolo, fiumi, laghi, mari e atmosfera.

Il Plastic Overshoot Day rappresenta un campanello d’allarme per la sostenibilità del nostro pianeta. Nonostante un lieve miglioramento nella gestione dei rifiuti plastici dal 2021, l’aumento della produzione e dei rifiuti generati ha vanificato questi progressi. Negli ultimi cinque anni, la quantità di rifiuti di plastica gestiti in modo inadeguato è aumentata di oltre tre milioni di tonnellate. Senza interventi mirati, il volume di plastica dispersa nell’ambiente potrebbe quasi raddoppiare entro il 2040.

I dati allarmanti del 2026

Secondo l’elaborazione annuale di Earth Action, nel 2026 circa un terzo (31,6%) della plastica prodotta e consumata nel mondo verrà gestito in modo improprio. Questo equivale a circa 72 milioni di tonnellte di rifiuti plastici che andranno a contaminare l’ambiente. Dodici Paesi, tra cui Cina, Russia, India, Brasile e Messico, sono responsabili del 60% dei rifiuti plastici mal gestiti a livello globale.

In Italia, il Plastic Overshoot Day nazionale cade il 5 novembre, meglio della media mondiale ma ancora lontano dalle migliori performance europee come quelle di Svizzera, Francia e Spagna. Con circa 61 chilogrammi di rifiuti plastici prodotti pro capite ogni anno, l’Italia rientra nella categoria degli overloaders ovvero dei Paesi che generano elevati volumi di rifiuti plastici.

L’impatto sulla salute umana

L’inquinamento da plastica non riguarda solo gli ecosistemi, ma anche la salute umana. Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha documentato la presenza di micro e nanoplastiche in numerosi organi e tessuti umani, tra cui cervello, placenta, sistema cardiovascolare e apparato riproduttivo. Inoltre, sostanze chimiche come i PFAS, utilizzate nella produzione di plastica, possono persistere nell’ambiente per decenni o addirittura secoli senza degradarsi completamente.

Dal 12 agosto 2026, è in vigore il divieto di immettere sul mercato dell’Unione Europea imballaggi alimentari contenenti PFAS al di sopra dei nuovi limiti di sicurezza stabiliti dal Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, PPWR.

Le soluzioni proposte dal Wwf Italia

Per affrontare questa emergenza, è necessario un cambiamento profondo nelle strategie e nei modelli produttivi. Giorgio Bagordo, Plastic Senior Expert del Wwf Italia, sottolinea l’importanza di ridurre la produzione di plastica vergine, eliminare progressivamente le sostanze chimiche più pericolose, progettare prodotti per essere riutilizzati e realmente riciclati e rafforzare la responsabilità dei produttori lungo l’intero ciclo di vita dei prodotti.

Il Wwf Italia rinnova l’appello ai governi affinché riprendano il percorso negoziale verso un Trattato globale sulla plastica capace di affrontare l’intero ciclo di vita della plastica e di incidere sulle cause strutturali dell’inquinamento. La prossima riunione informale dei capi delegazione per un trattato globale si terrà a Bangkok, in Thailandia, dal 27 al 30 settembre 2026.