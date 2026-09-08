CEAS La Raganella: trent’anni di sostenibilità e innovazione educativa a Mirandola

Il CEAS La Raganella del Comune di Mirandola festeggia un traguardo significativo: trent’anni di attività dedicate all’educazione ambientale e alla sostenibilità. Nato nel 1996 come Centro di Educazione e Documentazione Ambientale, oggi è un punto di riferimento per le scuole e il territorio, riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna come Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome.

L’assessore alla Promozione del Territorio, Marco Donnarumma, sottolinea l’importanza di questo anniversario: “Festeggiare trent’anni di attività del CEAS La Raganella significa celebrare un investimento sul futuro. Il Centro ha saputo trasformare l’educazione ambientale in esperienza concreta, coinvolgendo generazioni di studenti e creando una rete preziosa tra scuole, istituzioni e realtà del territorio.”

Un percorso di successo e innovazione

Negli ultimi trent’anni, il CEAS La Raganella ha accompagnato migliaia di bambini, ragazzi, insegnanti e famiglie in esperienze, laboratori e percorsi dedicati alla conoscenza dell’ambiente. Oggi, il Centro fa parte della rete dei 43 Centri di Educazione alla Sostenibilità accreditati dalla Regione Emilia-Romagna.

Il lavoro del CEAS è stato possibile grazie al contributo di un team appassionato, composto da Sabrina Rebecchi, Ilaria Zoni, Giorgio Nigrelli, Laura Gambuzzi e Federica Collari. Questi professionisti hanno dedicato anni alla promozione di comportamenti consapevoli e alla valorizzazione del patrimonio locale.

Nuove proposte per l’anno scolastico 2026/2027

Per l’anno scolastico 2026/2027, il CEAS La Raganella propone oltre 30 percorsi educativi dedicati all’educazione all’aria aperta, alla conoscenza dell’ambiente e alla valorizzazione del patrimonio locale. Tra le attività previste ci sono visite alle aziende agricole, escursioni nelle Valli mirandolesi e laboratori per conoscere il centro storico di Mirandola.

Le proposte didattiche sono rivolte alle scuole del territorio e possono essere consultate online. Gli insegnanti possono inviare le proprie richieste entro le ore 12 dell’8 Ottobre 2026. Tra i progetti più attesi torna “A scuola con Cartesio”, giunto alla sedicesima edizione. Il supereroe del riciclo guiderà gli alunni in una nuova avventura: diventare “Supercustodi del Mare”.

Iniziative speciali per il trentennale

Il trentesimo anniversario sarà l’occasione per promuovere iniziative e strumenti aggiuntivi dedicati alla qualità e alla sostenibilità degli ambienti scolastici. Tra le novità, un logo commemorativo del trentennale, realizzato in collaborazione con il Servizio Comunicazione del Comune di Mirandola, che accompagnerà le attività del CEAS.

Il CEAS La Raganella guarda al futuro con lo stesso obiettivo che ne ha accompagnato la storia: educare alla conoscenza per promuovere cura, responsabilità e partecipazione. Il Comune di Mirandola e il CEAS augurano a tutti gli alunni, ai docenti e alle famiglie un sereno e stimolante anno scolastico 2026/2027, all’insegna della sostenibilità, della curiosità e della scoperta.