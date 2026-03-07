Vicenza Running Festival 2026: il programma completo dal 7 al 15 marzo

Dal 7 al 15 marzo 2026 Vicenza si vestirà di sport: il Vicenza Running Festival trasformerà la città in un grande palcoscenico dedicato alla corsa e alle attività all’aperto. Trenta appuntamenti tra il centro storico, i parchi cittadini e i sentieri dei Colli Berici animeranno nove giorni di eventi, celebrando anche i 70 anni del campo di atletica Guido Perraro. Il cartellone mescola competizioni ufficiali, iniziative per famiglie e scuole, e percorsi pensati per promuovere inclusione e formazione dei giovani atleti.

Programma in breve

Il festival offre gare competitive e attività ludico-motorie distribuite su percorsi che attraversano Corso Palladio, Piazza dei Signori, Parco Querini, Parco della Pace, Monte Berico e i Colli Berici. Le distanze sono calibrate per fasce d’età diverse: gare agonistiche, prove amatoriali e percorsi pensati per le famiglie. Non mancheranno dimostrazioni tecniche, laboratori scolastici e incontri con allenatori e tecnici per approfondire aspetti pratici e formativi.

Apertura e appuntamenti clou

L’apertura ufficiale è sabato 7 marzo con la SheUltra Italy Vicenza in Rosa, evento riservato alle donne che propone una gara competitiva di circa 18 km e una camminata non competitiva di circa 10 km, in coerenza con la Giornata internazionale della donna. Il programma prosegue con proposte adatte a tutte le età: la StraVicenza Family, con percorsi da 5 e 10 km pensati per famiglie e podisti amatoriali, gare scolastiche a squadre per medie e superiori e attività dedicate ai più piccoli.

Il gran finale sarà domenica 15 marzo con la StrAVicenza, la prova agonistica da 10 km omologata FIDAL, che partirà da Corso Palladio e attraverserà il centro storico, riconosciuto patrimonio Unesco.

Ultrabericus Trail: il territorio in primo piano

Sabato 14 marzo è in programma la quindicesima edizione dell’Ultrabericus Trail, con percorsi da 21, 44 e 65 km e modalità a staffetta. Le gare si snodano sui sentieri dei Colli Berici, con partenza e arrivo in Piazza dei Signori. La manifestazione ha acquisito rilevanza internazionale, anche grazie al riconoscimento di FIDAL come raduno in preparazione agli Europei di corsa in montagna e trail: parteciperà la Nazionale italiana Trail, offrendo uno spettacolo tecnico di alto livello. I tracciati, scelti per variare dislivello e paesaggio, valorizzano la natura e la storia dei sentieri collinari.

Organizzazione e partner

Dietro il festival c’è una cabina di regia composta da Atletica Vicentina, Ultrabericus Team e PWT Italia, con il sostegno della Banca delle Terre Venete. Special Olympics Veneto è coinvolta nelle attività inclusive. L’organizzazione si avvale di staff dedicati a logistica, sicurezza e comunicazione e di percorsi certificati per le gare agonistiche, per garantire fluidità e tutela degli atleti e del pubblico.

Eventi collaterali e confronto professionale

Accanto alle competizioni, il programma prevede un Running Expo & Test per provare calzature e materiale tecnico, workshop specialistici, presentazioni editoriali e momenti culturali. Tra le iniziative ci sarà la presentazione del libro celebrativo sul campo Guido Perraro e la proiezione di un cortometraggio sul trail running, seguiti da dibattiti con atleti e tecnici. Venerdì 13 marzo è previsto un convegno universitario sul management sportivo e sulle pratiche sostenibili nell’organizzazione di eventi, affiancato da serate istituzionali e momenti di networking per sponsor e stakeholder.

Partecipazione, inclusione e numeri attesi

L’obiettivo degli organizzatori è far crescere il festival come appuntamento fisso per la città e per la regione: la stima parla di oltre 30.000 presenze tra partecipanti e spettatori, con l’intento di coinvolgere runner professionisti, amatori, associazioni e gruppi aziendali. Le attività con Special Olympics Veneto e le iniziative rivolte alle scuole sottolineano l’attenzione all’accessibilità e all’inclusione sociale.

Come partecipare e seguire gli eventi

Il programma dettagliato, le modalità di iscrizione e tutte le informazioni logistiche sono disponibili sui canali ufficiali degli organizzatori. Il calendario comprende oltre trenta eventi dislocati tra i principali luoghi della città e del territorio circostante, offrendo sia percorsi agonistici sia proposte ludico-motorie per chi desidera avvicinarsi alla corsa.

Un’occasione per riscoprire Vicenza

Il Vicenza Running Festival 2026 è più di una rassegna sportiva: è un’occasione per riscoprire la città correndo, coniugando sport, cultura, territorio e comunità. La celebrazione dei 70 anni del campo Guido Perraro fa da filo conduttore a interventi tecnici, iniziative formative e momenti celebrativi pensati per consolidare e promuovere l’atletica locale e nazionale.