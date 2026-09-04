Nuove speranze per il dolore corneale: la scoperta di BL1332

La chirurgia refrattiva ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, ma il dolore postoperatorio rimane una sfida significativa, soprattutto per le procedure di superficie come la PRK (Fotorefrattiva Cheratectomia). La rimozione dell’epitelio corneale durante la PRK espone una rete nervosa estremamente sensibile, causando un dolore che può essere difficile da gestire con i trattamenti tradizionali. Un nuovo farmaco sperimentale, BL1332, sta attirando l’attenzione per il suo potenziale nel ridurre questo dolore in modo selettivo e sicuro.

BL1332 è un antagonista di TRPV1 un recettore coinvolto nella trasduzione del segnale doloroso. TRPV1 è espresso nelle fibre sensoriali corneali e risponde a stimoli come la capsaicina, temperature nocive e segnali associati all’iperosmolarità. Dopo la PRK, il danno epiteliale e la modifica dell’ambiente extracellulare possono sensibilizzare TRPV1, contribuendo al dolore postoperatorio. BL1332 mira a modulare direttamente questo recettore, offrendo un approccio più mirato rispetto agli analgesici tradizionali.

I risultati preliminari di BL1332

I primi dati clinici su BL1332, divulgati nell’agosto 2026, riguardano uno studio di fase 1b condotto su adulti sani sottoposti a un modello di dolore evocato dalla capsaicina. La soluzione oftalmica BL1332 0,30% ha mostrato una riduzione media dell’intensità dolorosa di 5,5 punti rispetto al veicolo, con una significatività statistica di p<0,0001. Nelle analisi esplorative, il 68,2% degli occhi trattati ha raggiunto la completa risoluzione del dolore contro lo 0% con veicolo, e nessun occhio trattato ha riferito dolore severo, rispetto al 36,4% con veicolo. La durata media del dolore è stata di 1,6 secondi con BL1332 e 37,8 secondi con veicolo.

Questi risultati sono promettenti e dimostrano l’attività del farmaco sul bersaglio. Tuttavia, è importante notare che si tratta di dolore acuto sperimentalmente indotto, non del dolore generato da un’ablazione corneale e dalla successiva guarigione. Lo studio dimostra la proof of mechanism nell’uomo, ma non ancora l’efficacia clinica dopo PRK.

La fase 2 post-PRK

Lo studio NCT07412496 è una sperimentazione multicentrica, randomizzata e in doppio cieco, progettata per valutare BL1332 topico a dose bassa e alta nel dolore postoperatorio dopo PRK. Il registro indica un arruolamento previsto di 123 partecipanti, di età compresa tra 18 e 58 anni. Alla data del 3 settembre 2026, non sono ancora disponibili risultati post-PRK pubblicati o sottoposti a revisione paritaria.

Gli endpoint di efficacia includeranno l’intensità e la durata del dolore, il consumo di analgesici di salvataggio, il tempo di riepitelizzazione, l’integrità della barriera corneale, gli eventi avversi e la sensibilità corneale. È fondamentale distinguere l’analgesia da un effetto anestetico, poiché quest’ultimo potrebbe attenuare i riflessi protettivi e mascherare complicanze.

Il precedente di SAF312 e le implicazioni future

L’ipotesi farmacologica di BL1332 non parte da zero. Un altro antagonista topico di TRPV1, SAF312 (libvatrep), è stato studiato dopo PRK in una fase 2a randomizzata, mostrando una riduzione del dolore rispetto al veicolo e una bassa esposizione sistemica. Questo precedente rafforza la plausibilità della classe di farmaci, ma non consente di trasferire automaticamente efficacia e sicurezza a BL1332.

La questione più importante non è soltanto se BL1332 riduca il dolore, ma se lo faccia senza interferire con la biologia corneale. Dati preclinici presentati ad ARVO 2026 hanno esaminato gli effetti di BL1332 sulla velocità di guarigione e sulla sensibilità corneale, mostrando risultati rassicuranti. Tuttavia, queste evidenze precliniche non sostituiscono dati clinici completi e peer-reviewed.

BL1332 rappresenta un passo avanti significativo nel trattamento del dolore corneale, offrendo una gestione neurosensoriale più selettiva e complementare alla cura della superficie oculare. Eventuali applicazioni nel trattamento dell’occhio secco o del dolore corneale cronico richiederanno studi dedicati e una precisa fenotipizzazione dei pazienti.