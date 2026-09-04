Intervento chirurgico d’urgenza salva vita a un paziente con aneurisma splenico

In un ospedale di dimensioni contenute come quello di Susa, la capacità di rispondere a emergenze complesse è una prova di eccellenza. Recentemente, un uomo di 77 anni è arrivato al pronto soccorso con sintomi preoccupanti: ripetuti episodi di sincope che hanno portato alla scoperta di una emorragia interna causata dalla rottura di un aneurisma dell’arteria splenica una condizione rara e potenzialmente letale.

La rapidità della diagnosi e l’intervento tempestivo sono stati determinanti per la sopravvivenza del paziente. L’équipe medica, guidata dal dottor Massimiliano Caccetta, ha lavorato senza sosta per stabilizzare il paziente e controllare l’emorragia. Questo caso dimostra come anche una struttura sanitaria di dimensioni ridotte possa offrire competenze e capacità di alto livello.

Un intervento complesso e tempestivo

Il paziente è stato trasferito immediatamente in sala operatoria in condizioni critiche. L’équipe chirurgica, composta dal dottor Massimiliano Caccetta, Simone Birolo, Christian Mosca ed Emanuele Sibilla, ha eseguito una splenectomia d’urgenza un intervento complesso che ha permesso di controllare l’emorragia. La collaborazione con l’équipe anestesiologica e rianimatoria, guidata dal dottor Luca Sivera, e il personale di sala operatoria, coordinato da Angelo Cincotta, è stata fondamentale per il successo dell’operazione.

Dopo l’intervento, il paziente è stato trasferito in terapia intensiva dove è rimasto sotto osservazione per alcuni giorni. Le sue condizioni si sono stabilizzate rapidamente, permettendo il trasferimento in degenza ordinaria dopo circa tre-quattro giorni. Una settimana dopo l’intervento, il paziente è stato dimesso senza complicanze.

L’importanza di una rete sanitaria integrata

L’ospedale di Susa è un presidio fondamentale per la Valle di Susa e fa parte di una rete sanitaria più ampia che include gli ospedali di Rivoli e Pinerolo. Il direttore generale dell’AslTo3, Giovanni La Valle, ha sottolineato l’importanza di un’organizzazione sanitaria integrata, dove ogni presidio svolge funzioni complementari per rispondere alle necessità dei pazienti.

“L’ospedale di Susa è un presidio importante per la nostra azienda sanitaria e per un territorio altrettanto importante come la Valle di Susa”, ha affermato La Valle. “La nostra programmazione non considera gli ospedali come realtà isolate, ma come parti di un’unica rete, nella quale Susa, Rivoli e Pinerolo sviluppano funzioni e competenze tra loro integrate e in collegamento con i servizi territoriali.”

L’intervento d’urgenza eseguito all’ospedale di Susa rappresenta un esempio concreto dell’efficienza del modello sanitario adottato. La diagnosi tempestiva, la disponibilità delle competenze necessarie e il coordinamento tra chirurghi, anestesisti, rianimatori e infermieri hanno permesso di affrontare con successo una situazione ad altissimo rischio.

Il ruolo cruciale del lavoro di squadra

Il dottor Massimiliano Caccetta ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra in situazioni di emergenza. “Il risultato ottenuto con questo paziente è innanzitutto il risultato di un lavoro di squadra”, ha dichiarato Caccetta. “In emergenza non esiste il singolo professionista: chirurghi, anestesisti, rianimatori, infermieri e personale di sala operatoria devono lavorare come un’unica équipe.”

L’équipe chirurgica di Susa ha consolidato negli ultimi mesi la propria capacità di risposta alle urgenze. Questo successo è il frutto di un percorso di sviluppo delle competenze e dell’organizzazione complessiva dell’attività ospedaliera dell’AslTo3. L’ospedale di Susa continua a investire in professionalità, organizzazione e servizi per garantire risposte appropriate alle necessità dei pazienti.