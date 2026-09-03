Tre pilastri per un cervello sano: stimolazione, nutrizione e sonno secondo Wood

Il cervello umano è un organo straordinario, capace di adattarsi e modificarsi per tutta la vita. Tuttavia, per mantenere questa plasticità è fondamentale adottare uno stile di vita che favorisca la sua salute. Tommy Wood, neuroscienziato e professore presso la University of Washington ha recentemente pubblicato il libro “The Stimulated Mind” in cui spiega come preservare le capacità cognitive attraverso tre elementi fondamentali: stimolazionenutrizione e sonno.

I tre pilastri per un cervello sano

Secondo Wood, il cervello ha bisogno di tre elementi fondamentali per mantenersi in salute nel tempo: stimolazionenutrizione e sonno. Questi tre pilastri, sintetizzati nel metodo delle 3S (Stimulation, Supply e Sleep), sono essenziali per preservare le capacità cognitive e prevenire il declino mentale.

Stimolazione: l’importanza dell’apprendimento continuo

La stimolazione è fondamentale per mantenere il cervello attivo. Imparare nuove abilità, affrontare sfide intellettuali e modificare le abitudini quotidiane costringono il cervello a creare nuove connessioni neurali. Wood sottolinea che il cervello tende a crescere quando si trova leggermente fuori dalla propria zona di comfort. Attività come imparare una nuova lingua, suonare uno strumento musicale o praticare un nuovo sport possono fare la differenza.

Nutrizione: il cibo come carburante per il cervello

La nutrizione gioca un ruolo cruciale nella salute cerebrale. Una dieta equilibrata, ricca di nutrienti essenziali, favorisce il funzionamento ottimale del cervello. Wood raccomanda di includere nella propria alimentazione cibi come noci, mirtilli, avocado, vitamina D e magnesio. Inoltre, il modello alimentare mediterraneo, ricco di verdura, frutta, legumi, cereali integrali, pesce e olio extravergine di oliva, è associato a un migliore invecchiamento cognitivo.

Sonno: il recupero essenziale per il cervello

Il sonno è un altro pilastro fondamentale per la salute cerebrale. Durante il riposo, il cervello consolida le informazioni apprese durante il giorno e attiva sistemi che contribuiscono all’eliminazione di sostanze di scarto prodotte dall’attività neuronale. Wood sottolinea l’importanza di dormire 7-9 ore per notte e di fare brevi sonnellini di circa 20 minuti per stimolare la crescita delle spine dendritiche, connessioni cruciali tra neuroni.

Esercizi per favorire la neuroplasticità

Oltre ai tre pilastri fondamentali, ci sono diversi esercizi che possono favorire la neuroplasticità ovvero la capacità del cervello di modificarsi e adattarsi. Ecco alcuni consigli pratici:

Dare una forma al tempo di lavoro Utilizzare il metodo pomodoro per interrompere i compiti e gli impegni lavorativi con pause profilattiche.

Utilizzare il metodo pomodoro per interrompere i compiti e gli impegni lavorativi con pause profilattiche. Espandere il vocabolario Imparare una parola nuova ogni giorno stimola numerosi percorsi cerebrali.

Imparare una parola nuova ogni giorno stimola numerosi percorsi cerebrali. Usare la mano “sbagliata” Svolgere azioni quotidiane con la mano non dominante crea nuove connessioni neurali.

Svolgere azioni quotidiane con la mano non dominante crea nuove connessioni neurali. Imparare nuove attività ludiche Giocare con palline o praticare scacchi migliora la coordinazione e la neuroplasticità.

Giocare con palline o praticare scacchi migliora la coordinazione e la neuroplasticità. Allenarsi con tecniche mnemoniche Usare formule, rime o associazioni creative potenzia la connettività della rete prefronto-parietale.

Usare formule, rime o associazioni creative potenzia la connettività della rete prefronto-parietale. Praticare la mindfulness in gruppo La meditazione di gruppo favorisce la calma e la consapevolezza, promuovendo la crescita di aree cerebrali utili.

Il cervello non smette di imparare quando compiamo 65 o 70 anni. Ogni nuova esperienza, ogni conversazione, ogni passeggiata, ogni libro letto rappresentano un’occasione per mantenere attive le reti neurali. Adottare uno stile di vita che favorisca la stimolazione, la nutrizione e il sonno può aiutare il cervello a conservare più a lungo una delle sue caratteristiche più preziose: la capacità di cambiare e trasformarsi senza considerarsi a uno stop.