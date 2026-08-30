Abbondanza e autostima: i segreti dello yoga per una vita equilibrata

L’estate, con la sua abbondanza di luce, colori e frutti, è il momento ideale per riflettere sul concetto di ricchezza interiore. Sara Bigatti, esperta di yoga, ci invita a esplorare come questa stagione possa essere un simbolo di crescita spirituale e autostima.

La natura, in questo periodo, è un esempio perfetto di come l’universo ci offra doni in abbondanza. Secondo la filosofia yogica, questa pienezza è una manifestazione di Shakti l’energia femminile, che ci invita a riconoscere il nostro valore interiore.

L’equilibrio tra dare e ricevere

Sara Bigatti spiega che spesso associamo l’abbondanza ai beni materiali ma la dottrina indiana ci invita a considerare un equilibrio tra necessità umane e ricchezza spirituale. “Quando prevale la volontà di accumulo, siamo spinti alla continua ricerca di una gratificazione immediata, che non ci soddisferà mai appieno”, afferma l’esperta.

Lo yoga insegna a cercare un equilibrio tra il dare e il ricevere. Accumulare o essere avidi ostacola questo scambio, mentre la vera prosperità è saper investire energie e risorse in modo consapevole.

Il potere dell’autostima

“Chiedi e l’universo provvederà”, dice Sara Bigatti, sottolineando l’importanza di entrare in connessione con la natura e con la nostra energia interiore. Questa armonia si fonda sull’autostima, la capacità di dare il giusto valore a noi stessi e di agire con fiducia nelle nostre capacità.

Purtroppo, molte donne non riescono a riconoscere il proprio valore, soprattutto quando si tratta di trattamenti economici equi. La paura di “parlare di soldi” è spesso un retaggio che ci sminuisce. Per superare questa barriera, dobbiamo capire cosa desideriamo ed essere pronte a chiedere, gestendo la nostra abbondanza, anche materiale.

Riconoscere ciò che vale

Il concetto di valore ci permette di definire ciò che “conta” davvero per noi e come investire il nostro tempo. Questo è particolarmente importante nei rapporti affettivi per evitare relazioni che prosciugano le nostre energie. L’abbondanza si manifesta in entrambi i sensi: dobbiamo dare, ma meritiamo anche di ricevere.

Grazie a questo lavoro su noi stesse, possiamo intraprendere nuove sfide senza paura di sbagliare. Felici di celebrare ogni obiettivo raggiunto, perché è questa soddisfazione che ci farà sentire completi.

Il Mudra dell’autostima

Per interiorizzare l’idea di far parte del flusso naturale di abbondanza e bellezza, Sara Bigatti consiglia un momento di meditazione. In mezzo alla natura, circondata dalla sua meraviglia, prenditi una pausa di silenzio.

Seduta comoda, posiziona le mani nel Kubera Mudra unisci punta del pollice, indice e medio, piegando le altre dita verso il palmo. Ribadisci a te stessa che sei “in gamba, brava, dotata” e che non hai paura di sbagliare. Questo ti aiuterà a focalizzare l’attenzione sul tuo valore personale.