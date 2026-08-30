Psicologia dello sport: come affrontare la fine della carriera agonistica

Per un atleta di alto livello, il momento del ritiro sportivo rappresenta una svolta esistenziale di grande portata. Non si tratta semplicemente di appendere le scarpette al chiodo, ma di affrontare un cambiamento che tocca aspetti profondi della propria identità e della propria quotidianità.

Come ha sottolineato la psicologa Branca, per alcuni atleti questa transizione può assumere i connotati di un lutto simbolico con tutte le emozioni complesse che questo comporta. La testimonianza di Luca Dotto, campione di nuoto, offre un esempio concreto di quanto questo passaggio possa essere significativo nella vita di un atleta.

L’impatto psicologico del ritiro agonistico

Il ritiro dallo sport professionistico implica una revisione radicale di molte abitudini consolidate. Routine quotidiane, rapporto con il proprio corpo, autostima e progetti futuri sono tutti aspetti che vengono messi in discussione. La psicologa Branca ha spiegato che per alcuni atleti questa transizione può essere vissuta con un’intensità emotiva paragonabile a un lutto reale.

Il progetto esistenziale di un atleta è spesso strettamente legato alla sua carriera sportiva. Quando questa si conclude, è necessario ricostruire un nuovo senso di sé, un processo che può richiedere tempo e supporto adeguato. La perdita della identità sportiva è un elemento centrale in questa fase di transizione.

La testimonianza di Luca Dotto

Luca Dotto, nuotatore di fama internazionale, ha condiviso la sua esperienza di ritiro, evidenziando come questo momento abbia richiesto una profonda riorganizzazione della sua vita. La fine della carriera agonistica ha comportato non solo la perdita di una routine consolidata, ma anche la necessità di ridefinire il proprio ruolo e i propri obiettivi.

Dotto ha sottolineato l’importanza di un supporto psicologico durante questa fase, un aspetto che può fare la differenza nel percorso di adattamento alla nuova realtà. La sua testimonianza offre un esempio concreto di come il ritiro possa essere vissuto in modo diverso a seconda delle persone e delle circostanze.

Strategie per affrontare il ritiro sportivo

Affrontare il ritiro sportivo richiede una combinazione di consapevolezza, supporto e pianificazione. La psicologa Branca ha evidenziato l’importanza di prepararsi gradualmente a questa transizione, sviluppando nuove competenze e interessi che possano offrire un senso di continuità e scopo.

Un approccio proattivo, che includa la gestione delle emozioni e la costruzione di una nuova rete di relazioni, può facilitare il processo di adattamento. Inoltre, il supporto di professionisti del settore può essere fondamentale per navigare questa fase complessa con maggiore serenità.