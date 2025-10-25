Aggiornamenti sulle Tariffe e Procedure di Iscrizione ai Corsi di Yoga

È con grande entusiasmo che viene annunciata l’entrata in vigore delle nuove tariffe per i corsi di yoga, valide fino al 31 luglio 2026. Queste tariffe sono state pensate per offrire maggiore flessibilità agli studenti, introducendo opzioni sia per la frequenza mista (combinando lezioni in presenza e online) sia per la frequenza esclusivamente online.

Costi e modalità di pagamento

Una delle sfide che si affrontano è rappresentata dai costi associati ai pagamenti tramite carta di credito e bancomat, che incidono notevolmente sulla gestione economica delle attività. Per questo motivo, è stata introdotta una tariffa ridotta per chi sceglie di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario o in contanti.

Dettagli sulle quote associative

Come per tutte le associazioni sportive, è fondamentale essere tesserati. La quota associativa annuale è fissata a 30,00 euro e rimarrà valida per 12 mesi a partire dalla data di iscrizione. Questo passaggio è essenziale per garantire la copertura assicurativa e l’accesso ai servizi offerti dal centro.

Modalità di iscrizione ai corsi

Per partecipare ai corsi, gli interessati possono scegliere tra diverse opzioni di iscrizione e pagamento. Ecco le modalità disponibili:

Iscrizione e pagamento in contanti o tramite bonifico bancario , intestato a “Centro Integral Yoga Shanti”, con sede in Via Morosini 16, 20135 Milano, presso Banca Popolare di Lodi, Milano, viale Montenero 74. L’IBAN è: IT39T0503401615000000002203 .

o tramite , intestato a “Centro Integral Yoga Shanti”, con sede in Via Morosini 16, 20135 Milano, presso Banca Popolare di Lodi, Milano, viale Montenero 74. L’IBAN è: . Iscrizione e pagamento tramite bancomat o carta di credito .

o . Iscrizione e pagamentoattraverso la piattaformaMindbody, accessibile direttamente sul nostro sito.

Per chi desidera partecipare ai corsi online, è necessario seguire le stesse modalità sopra indicate. Una volta completato il processo di iscrizione e pagamento, è possibile inviare un’email a [email protected] per ricevere il link di accesso alla piattaforma Zoom.

Informazioni aggiuntive

Per ulteriori chiarimenti o informazioni sui corsi e sulle tariffe, è possibile contattare l’indirizzo email [email protected]. Il nostro team è a disposizione per garantire un’esperienza di apprendimento ricca e soddisfacente nel nostro centro.