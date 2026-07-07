Hatha Yoga: lezioni settimanali per tutti a partire dal 5 luglio

L’Assessorato allo Sport/Tempo Libero e A.S.Far.M. hanno annunciato un’iniziativa dedicata al benessere psicofisico: a partire da luglio 2026, saranno disponibili lezioni di Hatha Yoga aperte a tutta la cittadinanza. Questa pratica millenaria, conosciuta per i suoi benefici sul corpo e sulla mente, sarà tenuta da istruttori qualificati di A.S.Far.M.

Le lezioni rappresentano un’opportunità unica per chi desidera migliorare la propria flessibilità, ridurre lo stress e trovare un equilibrio interiore. L’Hatha Yoga, con la sua combinazione di asana (posizioni) e pranayama (tecniche di respirazione), è adatto sia ai principianti che agli esperti.

Date e orari delle lezioni

Le lezioni si terranno ogni domenica mattina, con un calendario ben strutturato per permettere a tutti di partecipare. Ecco le date e gli orari:

Domenica 5 luglio dalle 08:30 alle 09:45

dalle 08:30 alle 09:45 Domenica 12 luglio dalle 08:30 alle 09:45

dalle 08:30 alle 09:45 Domenica 2 agosto dalle 08:30 alle 09:45

dalle 08:30 alle 09:45 Domenica 9 agosto dalle 08:30 alle 09:45

Ogni lezione ha una durata di un’ora e quindici minuti, sufficienti per immergersi completamente nella pratica e trarne i massimi benefici. L’orario mattutino è stato scelto per iniziare la giornata con energia positiva e serenità.

Costi e informazioni utili

Il costo per ogni lezione è di 5 euro un investimento accessibile per chiunque desideri avvicinarsi a questa disciplina. Per ulteriori informazioni e per prenotare il proprio posto, è possibile contattare il numero 0332206001.

Le lezioni sono aperte a tutta la cittadinanza, senza distinzioni di età o livello di preparazione. Che tu sia un principiante curioso o un praticante esperto, troverai un ambiente accogliente e professionale dove crescere e migliorare.

Non perdere l’occasione di dedicare del tempo a te stesso e alla tua salute. L’Hatha Yoga è molto più di una semplice attività fisica: è un viaggio verso il benessere complessivo, un modo per ritrovare l’armonia tra corpo e mente.