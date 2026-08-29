Come affrontare il gonfiore post-vacanze e ritrovare un ventre piatto

Le vacanze estive sono spesso sinonimo di relax, ma anche di eccessi alimentari. Tra aperitivi, gelati e pasti disordinati, non è raro ritrovarsi con qualche chilo di troppo e una fastidiosa pancia gonfia al rientro. Ma come affrontare questo problema e ritrovare la forma fisica? La dottoressa Evelina Flachi, specialista in scienza dell’alimentazione, offre alcuni consigli utili per gestire il gonfiore addominale e tornare in forma.

Prima di tutto, è importante distinguere tra un aumento del grasso addominale e un semplice gonfiore transitorio che può essere causato da fattori come lo stress, il ciclo mestruale o pasti consumati in fretta. Se il problema persiste, è consigliabile rivolgersi a una biologa nutrizionista per una valutazione accurata della composizione corporea.

La dieta ideale per ridurre il gonfiore addominale

Per contrastare il gonfiore e perdere peso, è fondamentale mantenere bassi i livelli di glicemia e insulina. Questo non significa eliminare i carboidrati, ma ridurre il consumo di zuccheri semplici come miele, confetture, biscotti e dolciumi. La dottoressa Flachi consiglia di non superare i 70-80 grammi di pasta o riso a porzione e di alternare cereali integrali con pasta di grano duro di qualità.

Un altro aspetto cruciale è la scelta dei condimenti. Molte persone si concentrano sul tipo di pasta o riso, ma poi li condiscono con burro, salsa di noci alla panna, pancetta e formaggio. Meglio optare per condimenti semplici come pomodoro e basilico, aglio, olio e peperoncino, tonno sgocciolato, cavolfiori, melanzane o altre verdure di stagione.

Proteine e formaggi: le scelte giuste

Per quanto riguarda le proteine, la dieta ideale prevede pesce almeno tre volte alla settimana cotto al forno, al vapore o con la friggitrice ad aria. Via libera anche alla carne bianca come pollo, tacchino e coniglio, da cucinare alla piastra con pochissimo sale e olio. Per le uova, si possono consumare fino a 4 alla settimana preferibilmente non fritte ma in camicia, sode o alla coque.

Per i formaggi, la scelta dovrebbe cadere su quelli magri, con una percentuale di grassi inferiore al 20%. La ricotta e i fiocchi di latte sono ottime opzioni, purché non siano addizionati con panna. Gli insaccati, invece, andrebbero limitati, ma senza essere troppo rigidi: un giorno libero a settimana può aiutare a mantenere la motivazione.

Il ruolo della frutta e degli alimenti estivi

La frutta non va demonizzata, ma è importante scegliere quella meno zuccherina come fichi, uva, cachi e banane. La dottoressa Flachi sottolinea che la frutta è un alimento sano e complesso, che apporta fibre solubili, sali minerali e vitamine. Può essere consumata 2 o 3 volte al giorno purché non sia troppo zuccherina.

Alcuni alimenti estivi possono contribuire al gonfiore addominale. Ad esempio, l’anguria ricca di acqua e fruttosio, può fermentare nell’intestino. Anche il melone le pesche e le albicocche possono causare meteorismo, soprattutto in chi soffre di colon irritabile. I gelati e i dolci freddi, ricchi di lattosio e zuccheri semplici, possono peggiorare il problema.

Le bevande gassate e i cocktail, come birra, prosecco e spritz, possono aumentare la distensione addominale a causa della fermentazione. Anche le verdure crude come cipolla, peperoni e cetrioli, se consumate in eccesso, possono causare gonfiore. È meglio preferire verdure cotte come zucchine e carote.

Strategie per evitare il gonfiore addominale

Per evitare il gonfiore addominale, è importante mangiare lentamente, masticando bene e evitando di parlare mentre si mangia per non ingerire aria. Limitare le combinazioni complesse di cibi e inserire tisane digestive come finocchio, menta e zenzero può essere utile. Fare passeggiate dopo cena stimola la digestione e aiuta a ridurre il gonfiore.

Con i giusti accorgimenti, è possibile affrontare il gonfiore addominale e tornare in forma in modo sano e duraturo.