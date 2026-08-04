Plank: come eseguire correttamente la posizione della tavola e i suoi vantaggi

Il plank noto anche come posizione della tavola o Phalakasana è un esercizio che sta guadagnando sempre più popolarità tra gli appassionati di fitness. Questa posizione, apparentemente semplice, offre numerosi benefici per il corpo e la mente. Barbara Beltrami, yoga teacher e trainer di Easypersonaltrainer, ci svela i segreti per eseguirlo correttamente e trarne il massimo vantaggio.

I benefici del plank

Il plank è un esercizio isometrico che coinvolge diversi gruppi muscolari contemporaneamente. Tra i suoi principali benefici troviamo il miglioramento della postura la riduzione del mal di schiena e il rafforzamento di addomespalle e gambe. A differenza di altri esercizi, il plank non stressa le articolazioni, rendendolo ideale per persone di tutte le età e livelli di fitness.

Come eseguire correttamente il plank

Per eseguire correttamente il plank, inizia posizionandoti in quadrupedia. Metti le mani sul tappetino, assicurandoti che i polsi siano allineati con le spalle e che le dita siano divaricate. Distendi le gambe dietro di te, portando i piedi sul fondo del tappetino, uniti o distanziati alla larghezza delle anche. Verifica che i piedi siano alla distanza giusta per mantenere il corpo in asse e che i talloni siano sopra le punte dei piedi.

Raddrizza le gambe contraendo i quadricipiti per sollevare le rotule. Guarda a terra per allungare la parte posteriore del collo. Porta l’ombelico verso la spina dorsale per attivare l’addome e spingi il tappetino con le mani per aprire leggermente le scapole. Mantieni questa posizione per il tempo che riesci, cercando di migliorare gradualmente la tua resistenza.

Sfida plank: metti alla prova la tua resistenza

Una volta che hai imparato a eseguire correttamente il plank, puoi metterti alla prova con una sfida. Prova a mantenere la posizione per uno o due minuti. Questo esercizio non solo ti aiuterà a migliorare la tua resistenza, ma ti permetterà anche di monitorare i tuoi progressi nel tempo. Ricorda che la costanza è la chiave per ottenere risultati tangibili.

Il plank è un esercizio versatile che può essere integrato in qualsiasi routine di allenamento. Che tu sia un principiante o un esperto, questa posizione offre benefici significativi per il tuo corpo e la tua salute. Provalo oggi stesso e scopri come può trasformare il tuo fitness.