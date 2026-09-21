Negli ultimi anni la ricerca ha evidenziato che la valutazione dei rischi non può più considerare l’ambiente di lavoro come un elemento neutro. Le dinamiche di genere determinano infatti differenze significative nell’esposizione a fattori psicosociali, nella percezione dello stress e nella probabilità di subire forme di violenza o molestie. Questo approccio, incoraggiato dall’EU-OSHA, è diventato un requisito imprescindibile per le aziende che vogliono garantire una salute occupazionale realmente inclusiva.

Obblighi normativi italiani per una valutazione con dimensione di genere

L’articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 obbliga i datori di lavoro a includere, tra i rischi da analizzare, quelle «collegate alle differenze di genere, età, provenienza e tipologia contrattuale». In pratica, la valutazione deve indagare se le caratteristiche biologiche, antropometriche o sociali influenzano l’esposizione o le conseguenze dei rischi. La norma non richiede di duplicare ogni singolo rischio per uomini e donne, ma impone di verificare la rilevanza del genere come variabile determinante. Un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che ignora queste differenze può essere considerato incompleto e in violazione dell’articolo citato.

Disaggregazione dei dati aziendali

Una prima operazione concreta consiste nel separare per sesso i dati relativi a infortuni, malattie professionali, assenteismo, ore straordinarie e utilizzo dei congedi. Solo così è possibile identificare pattern di esposizione differenziale e di vulnerabilità lavorativa che altrimenti rimarrebbero invisibili. Questa analisi fornisce la base per interventi mirati e per la redazione di un DVR realmente sensibile al genere.

Meccanismi di esposizione e vulnerabilità differenziali

Le evidenze dell’EU-OSHA distinguono due dimensioni chiave: Gender-related differential job exposure e Sex/gender-related job vulnerability. La prima riguarda l’accesso sbilanciato a mansioni ad alta intensità emotiva o a turni notturni, tipiche di settori tradizionalmente femminili (sanità, assistenza, educazione). La seconda evidenzia risposte fisiologiche o psicologiche diverse, per esempio una maggiore incidenza di disturbi del sonno o di patologie endocrine nelle donne esposte al lavoro a turni.

Discriminazione indiretta e doppio carico

Pratiche apparentemente neutre, come l’obbligo di straordinari non programmabili o orari rigidi, penalizzano soprattutto le lavoratrici che devono conciliare il lavoro con il carico domestico non retribuito. Questo fenomeno, definito “doppio carico”, si traduce in un aumento del rischio di stress lavoro-correlato burnout e, a lungo termine, in problemi cardiovascolari e disturbi muscoloscheletrici.

Strategie operative per una prevenzione efficace

Le organizzazioni devono adottare una serie di misure integrate. Prima, è necessario formalizzare una politica di “tolleranza zero” contro molestie e violenza di genere, con canali di segnalazione protetti e protocolli di intervento coerenti con la Convenzione ILO n. 190. Secondo, la flessibilità deve essere progettata in modo da garantire il diritto alla disconnessione, evitando che la digitalizzazione trasformi la giornata lavorativa in un periodo indefinito di reperibilità. Terzo, è fondamentale promuovere percorsi formativi obbligatori per dirigenti, responsabili HR e RLS, finalizzati a riconoscere e neutralizzare i bias inconsci di genere e a gestire lo stigma legato alla salute mentale.

Integrazione di indicatori psicosociali nei questionari

I questionari di rischio devono includere item specifici su carico emotivo, percezione di discriminazione, autonomia decisionale e bilanciamento vita-lavoro. L’attuazione di questi indicatori permette di monitorare costantemente le condizioni psicologiche dei dipendenti e di intervenire tempestivamente prima che gli effetti si tradcano in assenteismo o riduzione della produttività.