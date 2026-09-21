Ricevere una diagnosi di cancro sconvolge la routine quotidiana e impone una serie di trattamenti intensi – chemioterapia, radioterapia o interventi chirurgici – che sollecitano l’organismo a livelli estremi. In questo contesto, l’attività motoria non è più un optional, ma un pilastro terapeutico capace di limitare gli effetti collaterali delle terapie e di sostenere il benessere globale del paziente.

Studi recenti hanno evidenziato che l’esercizio fisico mirato, eseguito sotto la supervisione di fisioterapisti e medici dello sport, attiva risposte sistemiche favorevoli: diminuzione della fatica oncologica preservazione del trofismo muscolare e miglioramento della funzione cognitiva. Questi benefici si traduiscono in una maggiore tolleranza ai protocolli terapeutici e in una più rapida ripresa post-operatoria.

Esercizio fisico durante chemioterapia, radioterapia e interventi chirurgici

L’attività regolare contrasta la sarcopenia ovvero la perdita di massa muscolare tipica dei cicli di chemioterapia, mantenendo la capacità funzionale e riducendo il rischio di complicanze metaboliche associate all’allettamento.

Mantenimento della massa muscolare e riduzione della fatica

Programmi di allenamento a bassa intensità, costruiti su esercizi di resistenza, stimolano l’ipertrofia o, nella peggiore delle ipotesi, ne impediscono il deterioramento. Questo si traduce in una minore sensazione di fatica oncologica permettendo ai pazienti di affrontare le sedute di chemioterapia con una tolleranza superiore e con minori ritardi terapeutici.

Effetti cognitivi e benessere psicologico

Il movimento aumenta il flusso sanguigno cerebrale, favorendo la neurogenesi e mitigando il cosiddetto “brain fog“. Inoltre, il coinvolgimento attivo nella propria riabilitazione accresce il senso di auto-efficacia riducendo ansia e sintomi depressivi e fornendo una base emotiva più stabile per affrontare la malattia.

Programmi di allenamento personalizzati per pazienti oncologici

Affidarsi al “fai-da-te” può essere controproducente: è indispensabile un percorso di riabilitazione oncologica disegnato su misura, in cui fisioterapisti, medici sportivi e oncologi collaborano per adeguare carichi e intensità alle condizioni cliniche del soggetto.

Allenamento contro resistenza

Nei primi mesi, quando l’energia è limitata, gli esercizi di resistenza – come serie di squat, sollevamenti con pesi leggeri o attività con bande elastiche – sono fondamentali per proteggere la sezione trasversale del muscolo e creare un “scudo” contro la cachessia.

Attività cardiovascolari e idroterapia

Camminate rapide, Nordic walking o utilizzo del cicloergometro migliorano la capacità cardiopolmonare. L’esercizio in acqua, se autorizzato dal team clinico, offre un supporto articolare ridotto, ideale per chi soffre di dolorabilità ossea o limitazioni di movimento.

Esercizi di mobilità articolare

Stretching dinamico e statico, combinati con routine di mobilità, restituiscono ampiezza di movimento, prevengono rigidità e favoriscono una postura più equilibrata, riducendo il rischio di lesioni secondarie.

Applicazioni specifiche per tipologie tumorali e gestione a lungo termine

Le diverse forme di tumore richiedono approcci kinesiologici mirati. Dopo una mastectomia, ad esempio, la mobilizzazione precoce del cingolo scapolo-omerale e le esercitazioni per il drenaggio linfatico limitano il linfedema. Nei pazienti operati per carcinoma della prostata, il rafforzamento del pavimento pelvico è essenziale per recuperare il controllo sfinterico.

Per i soggetti con resezioni gastrointestinali, l’attenzione è rivolta a proteggere la parete addominale: esercizi a bassa pressione intra-addominale, supportati da fasciature protettive, consentono di mantenere la tonicità muscolare senza compromettere la cicatrizzazione. Nei casi di neoplasie polmonari, la rieducazione respiratoria – con focus su diaframma e muscoli intercostali – migliora la capacità ventilatoria, riducendo la dispnea durante le attività quotidiane.

La fatica oncologica e la polineuropatia, effetti tardivi di alcune terapie, richiedono un intervento continuo. Allenamenti progressivi, combinati con esercizi di coordinazione su superfici instabili, ristabiliscono le afferenze propriocettive e favoriscono il deflusso linfatico in caso di linfedema cronico.

Infine, il concetto di preabilitazione sottolinea l’importanza di avviare il movimento fin dal momento della diagnosi. Un corpo già allenato affronta meglio il trauma chirurgico, accelera la guarigione e riduce la durata della degenza ospedaliera. L’obiettivo non è la performance agonistica, ma l’integrazione permanente dell’attività fisica nello stile di vita, garantendo benefici a lungo termine anche dopo la remissione.