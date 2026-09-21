Il dott. Stefano Lembo è un biologo nutrizionista con una formazione specifica nelle scienze dell’alimentazione. Dopo la laurea, ha conseguito il diploma SANIS, che lo attesta come esperto in nutrizione sportiva e integrazione, e l’attestato ISAK (livello 1) riconosciuto a livello internazionale per la valutazione antropometrica.

Grazie a questi titoli, Lembo collabora quotidianamente con atleti, sportivi e pazienti sottoposti a interventi bariatrici, offrendo consulenze mirate a migliorare le performance, accelerare il recupero e supportare il percorso pre- e post-operatorio della sleeve gastrectomy.

Formazione e certificazioni specifiche

Il percorso accademico del dott. Lembo comprende una laurea in Scienze dell’Alimentazione e il diploma SANIS che certifica competenze avanzate in nutrizione sportiva e integrazione per migliorare le prestazioni atletiche. Inoltre, il certificato ISAK livello 1 gli consente di effettuare analisi della composizione corporea accurate, fondamentali per personalizzare i piani nutrizionali in base a misurazioni precise di massa magra, massa grassa e idratazione.

Queste credenziali sono integrate da corsi di aggiornamento continuo, che permettono al professionista di mantenere il proprio operato in linea con le più recenti evidenze scientifiche, soprattutto nei settori dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) e della nutrizione in chirurgia bariatrica.

Servizi offerti: dalla valutazione alla dieta personalizzata

Nel suo studio, il dott. Lembo propone una vasta gamma di consulenze, sia in presenza che online. Tra le prestazioni più richieste troviamo:

Bioimpedenziometria per la valutazione dettagliata della composizione corporea;

per la valutazione dettagliata della composizione corporea; Programmi di nutrizione sportiva con piani alimentari ad hoc per atleti dilettanti e professionisti;

con piani alimentari ad hoc per atleti dilettanti e professionisti; Consulenze per disturbi del comportamento alimentare con un approccio multidisciplinare;

con un approccio multidisciplinare; Assistenza pre- e post-operatoria per chi ha subito una sleeve gastrectomy includendo diete mediterranee, chetogeniche, vegetariane e per intolleranze.

Ogni intervento parte da una prima visita nutrizionale, seguita da controlli periodici per valutare l’aderenza al piano e apportare eventuali modifiche. Il professionista utilizza strumenti di misurazione avanzati e fornisce indicazioni pratiche per inserire i cambiamenti nella vita quotidiana, senza stravolgere le abitudini.

Approccio clinico: ascolto, empatia e personalizzazione

Il metodo di lavoro del dott. Lembo si fonda su tre pilastri: competenza scientificaascolto attivo e personalizzazione. Prima di definire una strategia, il nutrizionista approfondisce la storia clinica, lo stile di vita, gli impegni lavorativi e gli obiettivi del paziente, creando così un equilibrio tra corpo e mente.

Le strategie sono progettate per essere sostenibili a lungo termine: ricette pratiche, suggerimenti per la gestione dello stress e consigli su attività fisica vengono integrati in piani che rispettano le esigenze individuali. L’obiettivo è favorire il benessere globale migliorare la composizione corporea e, nei casi bariatrici, garantire una corretta guarigione e mantenimento del peso ideale.

Feedback dei pazienti: testimonianze verificabili

Le recensioni raccolte tramite il portale di prenotazione evidenziano un alto grado di soddisfazione. I pazienti sottolineano la disponibilità del dott. Lembo, la chiarezza delle spiegazioni e la capacità di mettere a proprio agio chiunque, anche in situazioni complesse come i percorsi DCA o la preparazione alla chirurgia bariatrica.

Alcune testimonianze recenti (giugno-settembre 2026) descrivono miglioramenti tangibili nella performance sportiva, nella gestione del peso e nella qualità della vita, confermando l’efficacia di un approccio basato su dati oggettivi e motivazione costante.

Stefano Lembo rappresenta una figura professionale capace di coniugare rigore scientifico e attenzione al singolo individuo, offrendo soluzioni nutrizionali personalizzate e basate su evidenze concrete.