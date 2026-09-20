Da più di un secolo il nome Vicks è sinonimo di sollievo rapido quando il raffreddore si fa sentire. Nato negli Stati Uniti alla fine del XIX secolo, il marchio è cresciuto sfruttando la capacità di trasformare una ricetta casalinga in un prodotto farmaceutico distribuito in tutto il mondo. La missione è sempre rimasta la stessa: alleviare la congestione, favorire un sonno tranquillo e rendere più sopportabili le giornate invernali. Oggi la famiglia Vicks comprende una gamma completa di unguenti, inalatori e pastiglie, tutti studiati per agire rapidamente sui sintomi più fastidiosi.

Le radici del VapoRub: dalla ricetta familiare al successo globale

Nel 1890 il farmacista Unc. Richardson preparò un impasto a base di mentolo per aiutare il proprio figlio a respirare meglio. Questa crudele miscela divenne il primo “Vicks Family Remedies“, venduto nella farmacia di famiglia. Nel 1911 il figlio di Richardson la ribattezzò Vicks VapoRub evidenziando il ruolo dei vapori aromatici e del massaggio sul torace. La diffusione accelerò durante l’influenza spagnola del 1918, quando le famiglie cercavano qualsiasi aiuto contro i sintomi respiratori, facendo del VapoRub un prodotto di consumo internazionale.

Il ruolo nella pandemia del 1918

Durante quell’epidemia, la domanda di rimedi che potessero aprire le vie aeree crebbe esponenzialmente. Grazie alla combinazione di canforaeucalipto e mentolo il VapoRub offriva una sensazione di calore e di liberazione delle narici, diventando quindi un oggetto di fiducia in numerose case. La pubblicità dell’epoca sottolineava la capacità del prodotto di favorire un sonno più sereno, un valore fondamentale in un periodo di crisi sanitaria.

Diversificazione della gamma: inalatori, caramelle e versioni per bambini

Negli anni ’40, Vicks amplificò la propria offerta con il Vicks Inhaler un piccolo stick nasale che rilascia vapori di oli essenziali per una pulizia immediata delle narici. L’inalatore, pratico da tenere in tasca, divenne popolare tra viaggiatori e professionisti. Negli anni ’60 la produzione di pastiglie per la tosse iniziò in Germania, introducendo formule senza zucchero per proteggere i denti. Queste innovazioni hanno consolidato la reputazione di Vicks come marchio attento all’efficacia e alla sicurezza dei consumatori.

VapoEnfant e VapoDrops: focus sui più piccoli

Nel ventunesimo secolo, Vicks ha lanciato VapoEnfant un balsamo delicato pensato per bambini a partire dai 3 anni, con una concentrazione ridotta di principi attivi per rispettare le pelli sensibili. Parallelamente, le VapoDrops hanno introdotto caramelle al mentolo, al miele e a vari aromi — come pesca e tè freddo — pensate per lenire la gola irritata e rinfrescare l’alito. La strategia di diversificazione ha permesso al brand di mantenere la sua rilevanza anche tra le nuove generazioni, offrendo soluzioni mirate a diverse esigenze respiratorie.

Il VapoRub è indicato per favorire la respirazione in caso di congestione, ma è fondamentale osservare alcune regole di sicurezza. Dopo l’applicazione, è necessario evitare fonti di calore, fiamme libere o sigarette, poiché i componenti volatili sono infiammabili. Il prodotto è controindicato in bambini sotto i 6 anni a causa del rischio, seppur raro, di effetti neurologici legati ai terpeni (canfora, levomentolo). Inoltre, non è consigliato stendere l’unguento su aree cutanee lesionate o irritate e si sconsiglia l’applicazione simultanea su torace e schiena.

Avvertenze per i più piccoli e per la sicurezza domestica

Per le famiglie con bambini, è importante monitorare l’uso del VapoRub e assicurarsi che non venga ingerito. Lavare le mani dopo l’applicazione previene il contatto accidentale con occhi o mucose. Se dopo tre giorni di uso non si osservano miglioramenti o compaiono febbre e peggioramento dei sintomi, è opportuno consultare il medico. In caso di dubbi sulla scelta della formulazione più adatta — classica, senza zucchero o per bambini — il farmacista rimane il punto di riferimento più affidabile.

Dalla pomata originale al moderno spray nasale, ogni prodotto è stato studiato per offrire un sollievo rapido e sicuro, contribuendo a migliorare la qualità della vita durante i mesi più freddi.