Come le aziende possono promuovere il benessere psicologico dei dipendenti

La salute mentale al lavoro è diventata una priorità cruciale per le aziende di ogni dimensione. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, depressione e ansia costano all’economia globale circa 1.000 miliardi di dollari l’anno in perdita di produttività. Per le Risorse Umane, comprendere quali interventi sono realmente efficaci è fondamentale per contenere l’assenteismo, ridurre il turnover e mantenere alti i livelli di produttività.

In questo articolo, esploreremo le strategie concrete che le aziende possono adottare per promuovere il benessere psicologico dei dipendenti, distinguendo tra misure efficaci e iniziative di facciata.

I costi del disagio psicologico in azienda

Il disagio psicologico ha un impatto significativo sui costi aziendali. L’Osservatorio Welfare Generali stima che le giornate lavorative perse per stress e disagio psicologico incidano in modo rilevante, con una media di 5-8 giornate di assenteismo annuo per lavoratore in contesti ad alta pressione. Inoltre, il presenteismo — essere fisicamente presenti ma cognitivamente assenti — può ridurre la produttività individuale fino al 20-30% nei periodi di maggiore disagio.

Questi numeri rendono chiaro che la salute mentale non è solo una questione etica, ma anche una priorità economica. Ignorare il benessere psicologico dei dipendenti può avere conseguenze negative misurabili sul conto economico dell’azienda.

Il quadro normativo in Italia

In Italia, il decreto legislativo 81/2008 include lo stress lavoro-correlato tra i rischi da valutare obbligatoriamente nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). L’accordo europeo sullo stress del 2004, recepito dalle parti sociali italiane nel 2008, fornisce un quadro metodologico per la valutazione. Questo significa che occuparsi di salute mentale al lavoro non è un’opzione filantropica, ma un obbligo di legge per qualsiasi datore di lavoro.

L’HR che ignora questo aspetto espone l’organizzazione a rischi concreti, sia civili che penali. È quindi essenziale che le aziende adottino misure efficaci per prevenire e gestire il disagio psicologico dei dipendenti.

Strumenti concreti per promuovere la salute mentale

Esistono diverse misure che le aziende possono adottare per promuovere il benessere psicologico dei dipendenti. Tra queste, l’Employee Assistance Program (EAP) è uno degli strumenti più diffusi. L’EAP offre ai dipendenti accesso riservato a supporto psicologico, consulenza legale, finanziaria e di work-life balance, tipicamente attraverso un numero verde o una piattaforma digitale.

Tuttavia, l’EAP interviene a valle, supportando chi è già in difficoltà, ma non rimuove i fattori organizzativi che generano il problema. Per questo, è fondamentale adottare misure di prevenzione primaria, come la flessibilità oraria e di luogo, il controllo del carico di lavoro e la chiarezza dei ruoli.

La formazione dei manager è un altro aspetto cruciale. I manager di linea sono il principale punto di contatto tra l’organizzazione e la salute mentale dei dipendenti. Formare i manager a riconoscere i segnali di disagio, a condurre conversazioni difficili e a sapere quando e come fare un rinvio professionale è un investimento con un ottimo rapporto costi-benefici.

Infine, l’HR ha un ruolo specifico nella tutela del benessere mentale. L’HR non è lo psicologo dell’azienda, ma ha la responsabilità di disegnare politiche, formare i manager, monitorare i segnali organizzativi e costruire una cultura in cui chiedere aiuto non sia percepito come debolezza.

Rilevare il disagio prima che diventi emergenza è fondamentale. Indagini di engagement e survey sul benessere, condotte con cadenza almeno annuale e con garanzia di anonimato, permettono di intercettare segnali di deterioramento prima che si traducano in assenteismo o dimissioni.