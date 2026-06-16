Formazione intensiva in DBT per specialisti della salute mentale in Sardegna

La salute mentale in Sardegna fa un passo avanti significativo con l’avvio di un corso intensivo di formazione in Terapia Dialettico-Comportamentale (DBT). Dal 17 al 19 giugno, 80 professionisti provenienti da diverse ASL dell’isola si riuniranno a Cagliari per approfondire le tecniche di questo approccio terapeutico riconosciuto a livello internazionale.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze (DSMD) della ASL di Cagliari, con la Dott.ssa Annadele Pes come responsabile scientifico, e realizzata in collaborazione con la Società Italiana per la Dialectical Behavior Therapy (SIDBT). Questo corso rappresenta un’opportunità unica per qualificare specialisti su uno dei modelli più efficaci per il trattamento della disregolazione emotiva e dei disturbi complessi.

La DBT: un approccio innovativo per la salute mentale

La Terapia Dialettico-Comportamentalesviluppata dalla Dott.ssa Marsha M. Linehanè oggi uno degli approcci psicoterapeutici più strutturati ed efficaci per il trattamento del Disturbo Borderline di Personalità e di altre condizioni caratterizzate da intensa disregolazione emotiva, impulsività e comportamenti autolesivi. La SIDBT, nata nel 2011, si impegna a diffondere la DBT in Italia seguendo criteri di aderenza al modello originario.

La DBT è basata sull’evidenza scientifica e coerente con i protocolli internazionali, adattata ai diversi contesti clinici italiani. Attraverso attività di formazione, supervisione clinica e ricerca, la SIDBT supporta l’implementazione dei programmi DBT nei servizi sanitari, promuovendo un linguaggio clinico condiviso e modelli di presa in carico integrati.

Il corso intensivo: esperti e professionisti a confronto

Il corso intensivo vedrà la partecipazione di alcuni tra i principali esperti italiani della DBT, tra cui la Prof.ssa Lavinia BaronePresidente SIDBT, il Prof. Cesare Maffeila Dott.ssa Donatella Fiore e altri docenti della Società Scientifica. Gli esperti approfondiranno gli aspetti teorici, clinici e organizzativi del modello, offrendo ai partecipanti strumenti concreti per migliorare la loro pratica professionale.

L’iniziativa conferma l’impegno del DSMD della ASL di Cagliari nel promuovere percorsi formativi di elevata qualità, finalizzati al potenziamento delle competenze professionali e al miglioramento dell’offerta terapeutica nei servizi di salute mentale regionali. La Dott.ssa Pes sottolinea l’importanza della formazione continua e degli approcci validati scientificamente per far fronte alla crescente complessità dei bisogni assistenziali.

La complessità dei bisogni assistenziali

La disregolazione emotiva e i disturbi complessi richiedono un approccio terapeutico altamente specializzato. La DBT rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione dei pazienti ad alta complessità clinica e relazionale. La formazione intensiva offre ai professionisti l’opportunità di acquisire competenze avanzate per affrontare queste sfide con maggiore efficacia.

Il corso intensivo in DBT è un passo importante verso il miglioramento della qualità dei servizi di salute mentale in Sardegna. Grazie alla collaborazione tra esperti e professionisti, si punta a creare un sistema di cura più integrato e rispondente alle esigenze dei pazienti.