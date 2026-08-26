Come lo stress influenza l’orticaria cronica e viceversa

L’orticaria cronica spontanea (CSU) è una condizione che può essere significativamente influenzata dallo stress. Tuttavia, è importante capire che lo stress non è la causa principale della CSU, ma può aggravare i sintomi in alcuni pazienti.

Le linee guida internazionali sull’orticaria del 2026 riconoscono lo stress come un fattore che può peggiorare i sintomi in alcuni pazienti. Questo legame crea un circolo vizioso in cui il prurito e l’orticaria causano stress, che a sua volta peggiora i sintomi.

Il ciclo stress-prurito nella CSU

Il ciclo stress-prurito è un fenomeno ben documentato tra i pazienti con CSU. Le conversazioni con i pazienti italiani hanno rivelato che periodi di stress intenso, come pressioni lavorative o problemi familiari, possono esacerbare i sintomi dell’orticaria. Alcuni pazienti hanno notato che i sintomi peggiorano anche dopo la fine di un periodo stressante, un fenomeno noto come ‘decompressione’.

Questo ciclo crea un circolo vizioso: lo stress aumenta il prurito, che a sua volta causa disturbi del sonno e preoccupazione, aumentando ulteriormente il disagio e il carico sintomatico. Una revisione sistematica del 2026 ha confermato che i fattori psicosociali possono sia contribuire all’aggravamento dei sintomi della CSU, sia essere una conseguenza del convivere con questa malattia.

Meccanismi biologici del legame stress-prurito

Lo stress può influire sul prurito attraverso l’interazione tra il sistema nervoso, quello immunitario e la pelle. I sintomi della CSU comportano l’attivazione dei mastociti e il rilascio di istamina e altri mediatori. Lo stress psicologico attiva i sistemi fisiologici coinvolti nella risposta allo stress dell’organismo, comprese le vie neuroendocrine e del sistema nervoso.

I ricercatori hanno ipotizzato che queste vie possano interagire con i mastociti e con la trasmissione del prurito. Tuttavia, le linee guida del 2026 sono caute riguardo alle prove scientifiche, affermando che i meccanismi alla base delle riacutizzazioni della CSU legate allo stress non sono stati studiati a fondo e sollecitano ulteriori ricerche.

L’importanza del sonno

Il sonno merita un’attenzione particolare. È comune soffrire di disturbi del sonno quando si soffre di orticaria cronica, e il prurito, lo stress e i disturbi del sonno possono alimentarsi a vicenda. Le linee guida internazionali del 2026 raccomandano specificatamente di valutare il sonno come parte dell’impatto dell’orticaria cronica sistemica (CSU).

Dormire male può aggravare i sintomi della CSU e rendere i pazienti meno capaci di affrontare il prurito, l’incertezza e lo stress quotidiano. Nelle conversazioni con i pazienti, il prurito notturno si presentava spesso insieme a stanchezza, irritabilità e ansia il giorno successivo. Questo crea un altro possibile circolo vizioso: prurito → sonno disturbato → stanchezza e stress emotivo → minore capacità di affrontare la situazione → maggiore percezione del carico dei sintomi.

Gestione dello stress e del prurito

Il rilassamento, la consapevolezza, gli esercizi di respirazione, l’attività fisica e il supporto psicologico possono aiutare le persone a gestire lo stress e il disagio. Tuttavia, le prove che dimostrino che queste strategie controllino direttamente la CSU sono ancora limitate. Dovrebbero integrare, piuttosto che sostituire, un trattamento efficace della CSU.

Un miglior controllo della CSU potrebbe ridurre parte dell’ansia e del peso emotivo legati ai sintomi imprevedibili. Chi riesce a tenere sotto controllo i sintomi con antistaminici ad alto dosaggio o con l’omalizumab a volte racconta che anche l’ansia si attenua. Eliminare una delle principali fonti di incertezza quotidiana può ridurre il disagio legato alla malattia.