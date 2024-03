La depressione, come per fortuna si sa oggi, è una malattia vera e propria e non soltanto un cambio di umore in negativo. Ecco i consigli utili su come uscire dalla depressione.

Come uscire dalla depressione: consigli utili

La depressione, secondo una stima dell’Istituto Nazionale di Statistica, colpirebbe 2,8 milioni di persone (circa il 5-6% della popolazione). Si tratta di una vera e propria malattia, che ci distacca dalla realtà e che può turbare gli equilibri familiari quando a soffrirne è un nostro caro o qualcuno a noi vicino. La depressione può presentarsi a qualsiasi età: esistono infatti forme di depressione già in adolescenza e in età infantile.

Questa patologia non può essere ridotta ad un semplice stato d’animo negativo: si tratta infatti di un vero e proprio disturbo mentale, sofferto da più di 264 milioni di persone in tutto il mondo. Esistono diverse tipologie di depressione, che presentano sintomi spesso difficili da riconoscere. Ecco le principali:

Disturbo depressivo maggiore, che si basa su episodi depressivi che si ripetono nel tempo.

Disturbi bipolare, che consistono nell’alternarsi di episodi maniacali e depressivi a periodi di umore normale.

La persona che soffre di disturbi depressivi tende rifiutare la sua condizione e attribuirne la causa a stress derivato da comuni problemi relazionali o lavorativi, rendendo così difficile superarla. Ma quali sono i principali sintomi della depressione?

Umore depresso, con tristezza quasi costante e pensieri negativi, anche suicidari.

Poca concentrazione e possibili problemi di memoria.

Marcata mancanza di interesse e perdita di piacere, che spinge la persona depressa ad abbandonare passioni, hobby, attività piacevoli.

Mancanza di energia, detta proprio astenia. La depressione è infatti caratterizzata da stanchezza cronica e spossatezza ingiustificata.

Perdita o aumento di peso e di sonno: questi sintomi possono essere variabili da persona o persona.

Oltre a disturbi legati alla sfera emotiva e dell’umore, la depressione può manifestarsi anche con sintomi fisici, come mal di testa, stati confusionali, tachicardia, dolori ai muscoli e alle ossa, e presentarsi con ansia cronica e comportamenti suicidari e autolesionisti. Ma come superarla? Ecco alcuni consigli utili su come uscire dalla depressione.

Regolarizzare il sonno: evitate di dormire più di 8 ore al giorno. Generalmente la depressione porta con sé disattivazione, insonnia, sonnolenza e sensazione di fatica e di essere stanchi. Ma dormire tanto rinforza la depressione.

Non ruminare: un sintomo peculiare della depressione è la ruminazione. La maggior parte delle persone ruminano perché hanno la credenza che questa operazione mentale possa essere una strategia di risoluzione del problema, o che attraverso questa possa stare meglio o addirittura che possa costituire uno strumento per non “sentire” le emozioni.

Vivere il presente (Be Mindful): la maggior parte delle nostre emozioni disturbanti derivano dal fatto che focalizziamo l’attenzione su pensieri che non appartengono alla sfera del presente, ma a quella del passato e del futuro. Vivere nel presente significa ascoltare il proprio corpo e concentrarsi sulle attività che si stanno vivendo in quel momento.

Coltivare le relazioni sociali: le relazioni sociali costituiscono un fattore protettivo per chi è vulnerabile a sviluppare la depressione. Non smettete di vedere e sentire i vostri amici e i vostri parenti, ed esprimete le vostre opinioni, le vostre emozioni e i vostri bisogni.

Come uscire dalla depressione: rimedi

E’ la prima causa di disabilità a livello globale e il disturbo mentale più diffuso in Italia: parliamo della depressione. Ma cosa possiamo fare per uscirne e superare questa malattia che può essere circoscritta a una fase della vita? Ecco alcuni consigli e rimedi per uscire dalla depressione, al di là del supporto terapeutico e/o farmacologico.

Come detto, la depressione è un disturbo dell’umore che va ben oltre la semplice tristezza o il normale abbattimento. Si tratta di un problema di salute mentale serio e debilitante, caratterizzato da persistenti sentimenti di tristezza, perdita di interesse o piacere nelle attività quotidiane.

Ecco cosa fare per uscire dalla depressione, riassumendo:

Praticare attività fisica in modo regolare, poiché può avere un notevole effetto benefico;

Seguire uno stile di vita sano e limitare l’eccesso di grassi e zuccheri;

Limitare o evitare il consumo di alcol e droghe, che incidono in modo negativo sulle funzioni cognitive;

Dormire a sufficienza;

Scrivere, per conoscere ed elaborare i propri pensieri e sentimenti;

Superare i propri pregiudizi. Questa condizione può essere invalidante come una malattia o una gamba rotta. Eppure, non avendo caratteristiche visibili, viene spesso svalutata, anche da chi la vive in prima persona. Chiedere aiuto però è una scelta più giusta e sana per superare la depressione.

L’attività fisica è un potente strumento di contrasto alla depressione. Ogni sport può essere utile ma le attività aerobiche come corsa, nuoto o ciclismo sembrano avere un impatto particolarmente positivo grazie alla produzione di endorfine, comunemente noti come ormoni della felicità.

Anche altre attività come lo yoga e il tai-chi, che combinano movimento e meditazione, possono aiutare a ridurre lo stress e migliorare l’umore generale della persona. In questo modo, tornare a sorridere potrà essere un po’ meno complesso.