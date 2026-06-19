Dall’architettura alla skincare: le nuove tendenze del wellness

Il benessere non è più un concetto legato solo alla salute fisica, ma si estende a tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana, compreso il modo in cui viviamo gli spazi e ci prendiamo cura della nostra pelle. In questo articolo, esploreremo come il design e le nuove tendenze della skincare stanno rivoluzionando il settore del wellness.

Negli ultimi anni, il concetto di benessere ha subito una trasformazione radicale. Non si tratta più solo di prendersi cura del proprio corpo, ma anche di creare ambienti che favoriscano il relax e il comfort. Questo approccio olistico sta influenzando sia il design degli spazi che i trattamenti estetici, dando vita a nuove esperienze di wellness.

Il design come strumento di benessere

Il design può essere un potente alleato del benessere, come dimostra il lavoro di Rossella Rossi, creativa e consulente dello studio Stra-De di Milano. Rossi interpreta il design come un linguaggio capace di generare benessere, partendo dall’idea che la bellezza sia una componente attiva che influenza il modo in cui viviamo gli spazi e ci relazioniamo agli oggetti.

Ogni progetto di Rossi, dall’interior decoration all’art de la table, nasce da un concept narrativo che guida l’intero processo creativo. Le sue creazioni, come i Narrative Cushionstrasformano gli spazi in luoghi di benessere attraverso segni evocativi e rimandi a culture lontane reinterpretate in chiave contemporanea.

Il colore riveste un ruolo centrale nei progetti di Rossi. Palette desaturate, contrasti misurati e tonalità morbide costruiscono ambienti equilibrati, pensati come luoghi di benessere e di espressione personale. Un esempio recente è il coordinamento con il vivaio Capoverde per la presentazione dei diorami botanici di Andrea Tarella durante la Milano Design Week.

Le nuove tendenze del wellness: da New York a Tokyo

Il mondo delle destinazioni benessere sta cambiando pelle, con nuove spa e centri estetici che offrono esperienze uniche. A New York, la Spencer’s Spa a SoHo propone trattamenti innovativi come la crioterapia per il viso e i massaggi Gua Sha, il tutto in un ambiente che ricorda un salotto di casa. La designer londinese Charlotte Taylor ha creato uno spazio accogliente, con pezzi vintage e sculture che dissemina come attimi di pausa.

Un altro esempio è il Lore Bathing Club a NoHo, che propone saune bollenti e bagni glaciali in un viaggio sensoriale. Realizzato dalla designer britannica Ilse Crawford di Studioilse e da Ringo Studio, il club è progettato come uno spazio di socialità, dove riconnettersi sorseggiando un caffè o un brodo di ossa.

A Tokyo, la Aloop Clinic & Labprogettata dall’architetto giapponese Keiji Ashizawa, offre trattamenti personalizzati come laser, peeling chimici e light therapy. La clinica, che assomiglia a un boutique hotel, inizia con un’analisi personalizzata della pelle per mettere a punto un piano di trattamenti su misura.

La medicina estetica soft: trattamenti per l’estate

L’estate è la stagione ideale per prendersi cura della propria pelle con trattamenti soft che valorizzano i tratti del viso senza modificare l’identità della persona. La dottoressa Laura Mazzotta, medico estetico presso il poliambulatorio Aesthe Medica di Ferrara, spiega che l’obiettivo non è inseguire modelli di perfezione irrealistici, ma valorizzare ciò che già esiste.

Tra i trattamenti più richiesti durante l’estate troviamo la biorivitalizzazioneche consiste nell’infiltrazione di sostanze biocompatibili come acido ialuronico non reticolato, aminoacidi, vitamine, antiossidanti e minerali. Questo trattamento aiuta la cute a mantenere un corretto livello di idratazione e a contrastare i danni provocati dai radicali liberi.

Un altro trattamento popolare è la tossina botulinicache oggi viene utilizzata per ottenere un rilassamento selettivo delle aree responsabili delle rughe dinamiche, preservando l’espressività e la naturalezza del volto. Le micro-correzioni con filler di acido ialuronico sono un’altra opzione per migliorare l’armonia di alcune zone del volto senza creare aumenti volumetrici evidenti.

Infine, gli skin booster rappresentano una delle soluzioni più apprezzate per migliorare texture, luminosità e idratazione cutanea. Questi trattamenti, insieme a peeling superficiali selezionati e tecnologie non invasive, aiutano a ottenere una pelle sana, luminosa e uniforme.