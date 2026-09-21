La capsulite adesiva della spalla, comunemente definita spalla congelata è una patologia cronicamente debilitante caratterizzata da un progressivo ispessimento fibroso della capsula gleno-omerale. Questo fenomeno riduce drasticamente il volume articolare, passando da circa 15-20 ml a soli 2-3 ml, e si traduce in una marcata perdita di mobilità. Il disturbo colpisce prevalentemente soggetti tra i 40 e i 60 anni, con una maggiore incidenza nelle donne, ma può manifestarsi anche in individui più giovani di entrambi i sessi.

Fisiopatologia e fasi cliniche della capsulite adesiva

Il decorso naturale della capsulite si articola in tre stadi sequenziali, ciascuno con caratteristiche specifiche di dolore e limitazione articolare. La prima fase, detta fase di congelamento dura da 2 a 9 mesi e si caratterizza per una flogosi sinoviale acuta accompagnata da dolore intensissimo, soprattutto di notte, e da un inizio di perdita di movimento.

Fase di congelamento

Durante questo periodo il paziente avverte un dolore diffuso, spesso irradiato verso il braccio, che peggiora con movimenti improvvisi o involontari. La rigidità inizia a manifestarsi lentamente, ma la limitazione è soprattutto percepita nei movimenti di rotazione esterna e abduzione.

Fase di spalla congelata

Il secondo stadio, della durata media di 4-12 mesi, è dominato da una fibrosi marcata della capsula. Il dolore si attenua leggermente, ma la rigidità articolare diventa severa, impedendo gesti quotidiani come allacciarsi la cintura o raggiungere la tasca posteriore dei pantaloni.

Fase di scongelamento

Infine, nella fase di scongelamento (6-24 mesi), il tessuto connettivo subisce un remodeling graduale: la fibrosi si riassorbe lentamente e il range of motion comincia a migliorare, sebbene il recupero possa protrarsi per più di due anni.

Diagnosi e percorsi terapeutici

La diagnosi di capsulite adesiva è prevalentemente clinica, basata su una limitazione simultanea e progressiva della mobilità attiva e passiva, con particolare difficoltà nella rotazione esterna. Gli esami strumentali, però, sono cruciali per escludere patologie concorrenti come l’artrosi gleno-omerale o le lesioni della cuffia dei rotatori.

Imaging e indagini

La radiografia standard risulta spesso negativa nei primi stadi, ma può mostrare osteopenia da disuso nella fase avanzata. L’ecografia muscolo-scheletrica evidenzia un ispessimento del legamento coraco-omerale e una ridotta escursione del tendine del sovraspinato. La risonanza magnetica è considerata il gold standard: rivela un ispessimento capsulare superiore a 4 mm e la scomparsa del recesso ascellare inferiore.

Il trattamento si articola su due fronti: controllo del dolore nella fase iniziale e recupero della elasticità capsulare nelle fasi successive. Gli antinfiammazionali orali o le infiltrazioni steroidee alleviano il disagio doloroso, mentre una fisioterapia mirata—eseguita da professionisti esperti—favorisce il restauro del movimento senza sovraccaricare l’articolazione. Gli esercizi di stretching graduato e le mobilizzazioni passive sono i pilastri della riabilitazione.

Nei casi refrattari, in cui la terapia farmacologica e fisioterapica non riescono a garantire un miglioramento significativo, è indicato l’intervento chirurgico. L’artroscopia mini-invasiva con capsulotomia permette di rilasciare le tensioni capsulari, seguito da un intenso percorso fisioterapico post-operatorio per consolidare i guadagni di mobilità.

Una diagnosi tempestiva, consigliata da un ortopedico specializzato nella spalla, è fondamentale per ridurre i ritardi diagnostici che possono peggiorare la prognosi. Un approccio integrato—che combina farmacologia, fisioterapia e, se necessario, chirurgia—offre le migliori prospettive di recupero per i pazienti affetti da capsulite adesiva.