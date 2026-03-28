Dieta MIND e cervello: come l’alimentazione protegge la materia grigia

Negli ultimi anni l’attenzione della ricerca si è concentrata non solo su cuore e metabolismo, ma anche su come l’alimentazione influenzi la struttura del cervello. In questo contesto la dieta MIND — una variante che fonde elementi della dieta mediterranea e della DASH — è diventata oggetto di studi che vanno oltre i test cognitivi: l’obiettivo è valutare cambiamenti anatomici misurabili con la risonanza magnetica. Il modello alimentare suggerisce una routine di cibi ricchi di antiossidanti e grassi salutari, pensata per ridurre i processi che favoriscono la neurodegenerazione.

Un recente lavoro pubblicato sul Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry ha analizzato come il punteggio di adesione alla dieta MIND si correli con l’evoluzione volumetrica del cervello nel tempo. I risultati provengono da partecipanti della coorte Offspring del Framingham Heart Study, che hanno fornito dati dietetici ripetuti e numerose risonanze nel corso del follow-up. I risultati non stabiliscono un nesso causale, ma offrono indizi quantitativi importanti su come la dieta possa influire sui marker anatomici dell’età cerebrale.

Cosa prevede la dieta MIND e perché è diversa

La dieta MIND è stata proposta per la prima volta nel 2015 come un modello alimentare mirato alla conservazione delle funzioni cognitive. Il piano privilegia verdure a foglia verde, frutti di bosco, frutta secca, cereali integrali, pesce, legumi, olio extravergine di oliva e carni bianche, con un consumo moderato di vino. In parallelo raccomanda di limitare burro, formaggi, carni rosse, dolci e cibi fritti. Questo schema punta a fornire nutrienti antinfiammatori e antiossidanti utili per proteggere la materia grigia e le reti neuronali, elementi chiave per memoria e capacità decisionali.

Alimenti che contano davvero

Nel dettaglio, gli alimenti maggiormente raccomandati apportano composti come polifenoli, acidi grassi omega-3 e fibre, che possono sostenere la salute vascolare e ridurre lo stress ossidativo cerebrale. L’enfasi su verdure a foglia verde e frutti di bosco mira a garantire un apporto continuativo di antiossidanti, mentre pesce e frutta secca forniscono lipidi essenziali. Alcuni risultati epidemiologici hanno però evidenziato anomalie: in certe analisi i cereali integrali non hanno mostrato l’effetto atteso, mentre il ruolo di alimenti come il formaggio è risultato più complesso di quanto previsto dalla formulazione originaria.

Lo studio sulle risonanze: disegno e numeri chiave

I ricercatori hanno seguito 1.647 adulti di mezza età e anziani, con una età media iniziale attorno ai 60 anni, per un follow-up mediano di 12,3 anni. Ogni partecipante ha effettuato almeno due risonanze magnetiche nel periodo di osservazione e ha compilato questionari alimentari ripetuti, dai quali è stato calcolato un punteggio di adesione alla dieta in scala. Confrontando le immagini cerebrali nel tempo, gli autori hanno valutato la perdita di volume della materia grigia, il volume dell’ippocampo, l’espansione dei ventricoli laterali e altri indicatori di atrofia.

Risultati quantitativi significativi

I dati mostrano che ogni incremento di tre punti nel punteggio di adesione alla dieta MIND corrisponde a una riduzione della perdita di materia grigia pari a circa 0,279 cm³ all’anno, valore che i ricercatori interpretano come un ridotto declino del 20%, equivalente a circa 2,5 anni di invecchiamento cerebrale “risparmiati”. Parallelamente, l’aumento del volume dei ventricoli laterali procede più lentamente (-0,071 cm³/anno), traducibile in un ritardo calcolato di circa un anno. Questi effetti risultano più marcati tra le persone più anziane e in chi ha uno stile di vita sano.

Implicazioni pratiche e limiti della ricerca

Dal punto di vista pratico, i risultati rafforzano l’idea che l’alimentazione possa essere uno strumento concreto per sostenere la salute cerebrale, ma con alcune precisazioni: lo studio è di tipo osservazionale, quindi non prova causalità, e la raccolta dei dati dietetici non è stata continua nel tempo. Altri fattori non valutati, come varianti genetiche, cambiamenti di dieta successivi e patologie insorte durante il follow-up, possono influenzare i risultati. Tuttavia, combinare una dieta in stile MIND con attività fisica e controllo del peso sembra offrire il maggior beneficio per rallentare i processi degenerativi.