Rami Malek è un attore statunitense, produttore, classe 1981 nato a Los Angeles, California. Nel 2019 ha ricevuto il premio come miglior attore al SAG Awards per il film Bohemian Rhapsody. A 42 anni, Rami è in perfetta forma; ecco la sua dieta.

La dieta di Rami Malek

Rami Malek è un celebre attore statunitense, di origine egiziana, classe 1981, noto maggiormente come nei panni di Freddie Mercury nel film Bohemian Rhapsody. All’inizio si dedica al teatro, ma poi prova a sfondare in televisione, grazie alle serie tv. Proprio in una di queste, Una mamma per amica, Malek debutta nel 2004. Ma nel 2005 arriva la svolta, con l’assegnazione di un ruolo ricorrente nella serie The War at Home.

Lo ricordiamo poi in molti film di successo come nella commedia Una notte al museo di Shawn Levy, nel suo sequel del 2009, Una notte al museo 2 – La fuga e nell’ultimo capitolo della saga, del 2014, Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone, sempre con Ben Stiller. Tuttavia è con una serie tv che Rami Malek ottiene il suo primo ruolo da protagonista, interpretando nella serie del 2015 Mr Robot. Malek appare poi in Dolittle (2020), in Fino all’ultimo indizio (2021) e nel nuovo film dedicato a James Bond No Time to Die (2021).

Non solo di talento, ma anche un uomo di gran fascino e considerato uno dei più sexy nel cinema americano. Ma come si tiene in forma oggi a 42 anni? Il primo attore di origini arabe a vincere un Emmy Award rivela come si tiene costantemente in forma, e cosa mangia. La sua performance nel film Bohemian Rhapsody è anche merito della dieta che Rami ha fatto per essere in forma come Freddie Mercury.

Si tratta di una dieta ipercalorica abbinata ad attività fisica per mettere su qualche muscolo, essendo Rami naturalmente magro, e interpretare così Freddie Mercury. Quando però si è trattato di girare le scene di Mercury da giovane, Rami ha dovuto mettersi al contrario a dieta ipocalorica e riuscire a dimagrire il più possibile in tre settimane.

Il primo attore di origini africane a vincere l’Academy Award come miglior attore protagonista, Rami ha ridotto le calorie drasticamente mangiando una zuppa a pranzo e a cena, ovvero l’equivalente di un minestrone light. Oltre questo, ha assunto proteine magre, ovvero uno shake proteico a colazione con uno scoop di proteine in polvere whey in acqua, una piccola porzione di pollo o pesce magro a pranzo e a cena. In questo modo è riuscito a perdere peso in pochissimo tempo.

Rami Malek e la dieta nei panni di Freddie Mercury

Rami Malek uno degli attori statunitensi più apprezzati degli ultimi anni, 42 anni, di Los Angeles, con origini egiziane, ha conosciuto la notorietà internazionale vestendo i panni di Freddie Mercury nel celebre film Bohemian Rhapsody. Per interpretare al meglio il cantante dei Queen, Rami Malek ha seguito una dieta e degli esercizi di routine per mantenersi nella forma adeguata, un requisito fondamentale per un attore.

“Facevo una dieta particolare. Nella prima settimana ho messo su un po’ di muscoli, ma ho dovuto perdere peso quasi immediatamente per poter girare alcune scene del Freddie giovane”, racconta Malek. In ogni caso ha detto che non raccomanderebbe questa dieta troppo drastica a nessuno.

Invece di aggiungere tanti muscoli, Malek ha dovuto allenarsi e rimettersi in forma fisicamente per gestire lunghe giornate di riprese. In quel periodo stava seguendo una dieta molto specifica. “Ho messo su massa muscolare per quella prima settimana e ho dovuto immediatamente perdere muscoli e peso per essere molto magro”. Dunque sapeva i giorni in cui allenarsi e quando fare una dieta drastica. Così ha interpretato al meglio il cantante dei Queen.