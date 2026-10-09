Il tumore dell’endometrio colpisce prevalentemente le donne dopo la menopausa. A differenza di altre neoplasie ginecologiche, questa malattia presenta un sintomo precoce e facilmente riconoscibile: un sanguinamento vaginale anomalo. Ignorare o rimandare la valutazione di questo segno può ridurre drasticamente le possibilità di una diagnosi tempestiva, con conseguenze sulla sopravvivenza e sulla possibilità di un intervento meno invasivo.

Il sanguinamento post-menopausa come campanello d’allarme

Secondo il Dott. Fabio Martinelli responsabile di Ginecologia Oncologica Chirurgica presso l’Humanitas San Pio X, qualsiasi perdita di sangue dopo la cessazione delle mestruazioni deve essere considerata un segnale d’allarme. “L’associazione tra sanguinamento anomalo e un’ecografia transvaginale che evidenzia un endometrio ispessito pone un serio dubbio”, afferma il medico. L’ispessimento dell’endometrio è spesso il risultato della rottura di tessuto endometriale atipico che si è sviluppato nella cavità uterina.

Quando l’ecografia transvaginale rivela un endometrio ispessito

L’ecografia transvaginale è il primo step consigliato dalle linee guida dell’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Se l’esame mostra uno spessore superiore a 5 mm in una donna post-menopausa, il sospetto di carcinoma dell’endometrio aumenta notevolmente. In tali casi, il passo successivo è la biopsia endometriale che permette di ottenere un campione di tessuto per l’analisi istologica e confermare o escludere la presenza di cellule tumorali.

Fattori di rischio più rilevanti

Tra i principali fattori predisponenti spicca l’iperestrogenismo una condizione in cui l’estrogeno circolante non è bilanciato dal progesterone. Questo squilibrio è più frequente nelle donne in sovrappeso o con obesità, poiché il tessuto adiposo converte gli androgeni in estrogeni, stimolando la proliferazione della mucosa uterina. Altri elementi di rischio includono l’assenza di gravidanze (la gravidanza protegge l’endometrio), un menarca precoce (inizio delle mestruazioni prima dei 12 anni), una menopausa tardiva e una storia familiare di tumori del colon o dell’endometrio, come nella sindrome di Lynch. Anche le donne più giovani con sanguinamenti irregolari e familiarità per questi tumori devono essere valutate con attenzione.

Procedura diagnostica: dal sospetto alla conferma

Dopo la segnalazione del sintomo e la rilevazione ecografica, la biopsia endometriale diventa decisiva. Il campione prelevato viene analizzato al microscopio per identificare eventuali alterazioni cellulari. Se la patologia conferma la presenza di cellule atipiche o cancerose, il caso viene gestito da un’équipe multidisciplinare, che può includere interventi chirurgici conservativi o più radicali a seconda dello stadio. L’ACOG raccomanda di eseguire questi accertamenti senza ritardi, poiché la prognosi migliora significativamente quando il tumore è individuato nelle fasi iniziali.

Un’attenta valutazione con ecografia transvaginale, seguita da biopsia endometriale, rappresenta il percorso raccomandato dalle linee guida internazionali e può salvare vite.