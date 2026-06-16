Età biologica e alimentazione: proteine plasmatiche, cervello e legumi per vivere meglio

Negli ultimi anni due linee di ricerca si stanno intrecciando attorno al tema della longevità: da una parte i progressi nelle tecniche proteomiche che consentono di leggere nell’insieme delle proteine plasmatiche segnali di invecchiamento, dall’altra l’evidenza epidemiologica che pattern alimentari tradizionali, come la dieta mediterranea e il regolare consumo di legumifavoriscono una vita più lunga e sana. Mettere insieme questi filoni aiuta a comprendere sia come misurare l’età biologica sia quali comportamenti nutrizionali possono modulare il rischio di malattia.

Analisi proteomica per stimare l’età di 11 organi

Un gruppo di ricercatori guidato da Hamilton Oh ha utilizzato la misurazione di migliaia di proteine nel sangue raccolto da oltre 60.000 persone per costruire una serie di orologi molecolari in grado di stimare la velocità di invecchiamento cellulare. I modelli elaborati valutano l’età biologica di undici organi distinti — tra cui cervello, cuore, fegato, polmoni, reni, pancreas, muscoli, arterie, sistema immunitario, intestino e tessuto adiposo — e forniscono una previsione del rischio che ciascun organo sviluppi una malattia nei successivi dieci anni.

Per costruire questi modelli sono stati analizzati i dati di 44.498 individui di età compresa tra 40 e 70 anni presenti nella banca dati del Regno Unito, dove sono disponibili campioni di sangue e cartelle cliniche raccolte su ampie scale temporali. Dal plasma sono state identificate quasi 3.000 proteine, alcune delle quali riconducibili in modo più specifico all’attività di singoli organi. Incrociando i livelli proteici medi per età con la storia clinica dei partecipanti, i ricercatori hanno potuto individuare scostamenti individuali rispetto alla norma anagrafica e collegarli a esiti sanitari.

Implicazioni dei risultati: cervello, rischio e longevità

Un risultato di rilievo riguarda il ruolo del cervello come indicatore di sopravvivenza: avere un cervello con un’età biologica inferiore rispetto all’età cronologica è associato a una maggiore probabilità di vivere più a lungo, mentre un cervello che mostra segni di invecchiamento accelerato aumenta il rischio di mortalità. I modelli mostrano anche che all’interno della stessa persona diversi tessuti possono invecchiare a velocità differenti: in circa un quarto dei partecipanti sono stati rilevati più organi estremamente invecchiati o, al contrario, particolarmente “giovani”.

Dieta mediterranea e legumi: evidenze sulle popolazioni longeve

Parallelamente agli strumenti diagnostici emergono raccomandazioni alimentari basate su decenni di osservazioni. La dieta mediterranearicca di verdure, frutta, legumi, cereali integrali, olio extravergine d’oliva e pesce, è associata a una riduzione del rischio cardiovascolare, a una migliore gestione del peso e a una modulazione favorevole del microbiota intestinale. Questi effetti contribuiscono a un invecchiamento sano e a un aumento dell’aspettativa di vita in coorti osservazionali.

Un elemento comune alle cosiddette Zone Blu — aree geografiche dove l’incidenza di centenari è molto elevata, come Sardegna, Okinawa, Ikaria e Nicoya — è il consumo quotidiano di legumi. In queste popolazioni la porzione media consumata si aggira attorno a una tazza al giorno, cifra molto superiore alla media di molti Paesi occidentali. Studi che hanno monitorato gruppi di anziani di diverse etnie hanno evidenziato che anche piccoli incrementi nel consumo di legumi si associano a una riduzione significativa del rischio di mortalità.

Perché i legumi favoriscono la longevità

I legumi offrono proteine vegetali di qualità, un elevato contenuto di fibre, e numerosi micronutrienti. Dal punto di vista metabolico contribuiscono a stabilizzare la glicemia, aumentare il senso di sazietà e promuovere una composizione favorevole del microbiota intestinale. Questi fattori insieme spiegano in parte il legame osservato tra consumo regolare di fagioli, ceci, lenticchie o soia e una minore incidenza di malattie croniche legate all’età.

Mettere a confronto le potenzialità predittive di un test proteomico con le strategie alimentari di popolazioni longeve suggerisce un approccio integrato: da un lato strumenti avanzati per identificare quali organi stanno invecchiando più rapidamente, dall’altro interventi nutrizionali comprovati che possono contribuire a rallentare processi dannosi. La sfida futura sarà validare questi orologi molecolari in contesti clinici e integrare indicazioni dietetiche basate su evidenze per promuovere una longevità di qualità.