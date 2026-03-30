Eventi e proposte spirituali a Milano: mostra, conferenze e percorsi formativi

La scena culturale e pastorale di Milano e della sua provincia presenta un fitto calendario di iniziative che spaziano dalle mostre agli incontri di approfondimento, dai ritiri spirituali alle iniziative di solidarietà. Dopo l’apprezzamento per la esposizione natalizia al Museo della Collegiata, il territorio conferma una vivacità di proposte promosse da parrocchie, fondazioni e associazioni.

In questa panoramica trovano posto presentazioni editoriali e serate tematiche, appuntamenti religiosi legati alla Quaresima, eventi artistici e momenti di formazione laica e religiosa. La proposta è pensata per chi cerca formazione, confronto e partecipazione attiva: dal confronto pubblico sulle grandi questioni sociali fino alle iniziative dedicate ai più piccoli e alle comunità locali.

Eventi in evidenza e presentazioni

Tra gli appuntamenti segnaliamo la presentazione televisiva e pubblica di volumi e progetti culturali: lunedì 23 febbraio alle 15.15 su Tv2000 sarà presentato il libro “Il paradigma della Giustizia riparativa. Un cammino per le comunità cristiane”; la stessa giornata propone alle 21 un incontro del ciclo “Dalla parte dell’umano” al Centro Culturale di Milano, dedicato a neuroscienze, filosofia e psichiatria, per un confronto interdisciplinare su temi contemporanei.

Appuntamenti artistici e mostre

Il Circolo ACLI Leone XIII di Seregno invita a visitare la mostra “80 anni con voi. Storie di comunità”, mentre la Biblioteca Ambrosiana ospita fino a lunedì 30 marzo l’opera «Cercare …» nella Sala del Foro Romano; questi eventi mettono in luce percorsi di memoria e partecipazione civica, valorizzando il ruolo del patrimonio artistico e della ricerca storica.

Formazione, riflessione e momenti spirituali

La stagione propone numerosi percorsi formativi: le parrocchie di Gesù Buon Pastore, S. Matteo, S. Francesco d’Assisi al Fopponino e S. Maria Segreta promuovono la Scuola biblica, mentre l’Unione Diocesana Sacristi organizza il Ritiro di Quaresima dal 3 al 4 marzo all’Eremo San Salvatore di Erba. Sono previste anche proposte di Esercizi Spirituali accompagnati, pensate per chi desidera approfondire la vita di fede in un contesto comunitario.

Ritiri e celebrazioni per la Quaresima

La Quaresima è al centro di ritiri e meditazioni: dal ciclo di ritiro per sposi proposto dalla Comunità Abbà alla meditazione in canto “Se il seme non muore…” prevista domenica 8 marzo. Queste iniziative offrono spazi di ascolto, silenzio e condivisione, riflettendo sulle grandi domande esistenziali e sulle pratiche comunitarie di preghiera e servizio.

Impegno sociale, solidarietà e dialogo

Sul fronte sociale emergono iniziative che legano cultura e solidarietà: Opera Cardinal Ferrari promuove la cultura del riuso e propone, in vista della Pasqua, una campagna solidale che unisce qualità ed etica; il Coe sostiene progetti in Camerun con la campagna a favore del CPS di Mbalmayo. La riflessione pubblica sui conflitti e sulle emergenze è prevista giovedì 26 febbraio alle 18.30 alla Fondazione Ambrosianeum con l’incontro “La Terza Guerra. Dalla caduta di Hezbollah alla resistenza dei villaggi di confine con Israele”.

Dialogo interreligioso e memoria civile

Non mancano appuntamenti dedicati al dialogo e alla memoria: la Giornata dei Giusti dell’Umanità sarà celebrata mercoledì 11 marzo 2026 presso il Giardino dei Giusti di tutto il mondo a Milano; il percorso fotografico di Ri-scatti ODV e La Meridiana documenta laboratori inclusivi che raccontano percorsi di reinserimento e partecipazione sociale, mentre il teatro e la musica (tra cui la “Passione secondo Giovanni” di Bach, in programma mercoledì 1° aprile nel Duomo) arricchiscono il palinsesto culturale cittadino.

Come partecipare e cosa aspettarsi

Per chi desidera prendere parte agli eventi è utile consultare direttamente le sedi organizzatrici: parrocchie, fondazioni e circoli comunicano orari e modalità di partecipazione. Molte iniziative sono aperte al pubblico e puntano a favorire l’incontro tra generazioni, professionisti e volontari; la partecipazione attiva diventa così un modo per promuovere comunità, approfondire temi sociali e vivere momenti di fede condivisa.

In sintesi, il ricco calendario tra febbraio e aprile 2026 offre spunti di riflessione e occasioni concrete di impegno: dalle presentazioni editoriali e alle mostre fino ai ritiri quaresimali, passando per appuntamenti musicali e campagne di solidarietà. È un invito a vivere la città come spazio di ascolto, cultura e azione solidale.