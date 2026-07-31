Eventi sportivi gratuiti nei parchi di Trento: programma dettagliato

L’estate a Trento si tinge di sport e divertimento grazie a Sport nel verde un’iniziativa che porta attività gratuite nei parchi cittadini, coinvolgendo persone di tutte le età. Organizzato in collaborazione con associazioni locali, il programma offre una varietà di eventi pensati per promuovere il benessere fisico e il divertimento all’aria aperta.

Le attività sono pensate per coinvolgere tutta la famiglia, dai più piccoli agli adulti, con un calendario ricco di appuntamenti che spaziano dal fitness alla danza, dal pattinaggio al benessere psicocorporeo.

Giochi e laboratori per bambini

Lunedì 3 agosto, dalle 10:30 alle 12:00, il parco di Canova ospiterà Isole ludico-ricreative un’iniziativa dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni. Proposta dall’associazione Carpe Diem questa attività offre giochi di movimento e piccoli laboratori creativi. La partecipazione è libera, ma in caso di pioggia l’evento sarà annullato.

Workout di gruppo e danza sportiva

Martedì 4 agosto, dalle 18:30 alle 20:00, al parco di Melta l’associazione Liberà organizza un workout di gruppo dinamico. Il ritrovo è accanto all’entrata di via Centochiavi. L’attività si svolgerà anche in caso di pioggia, salvo allerte meteo particolarmente sfavorevoli.

Nel pomeriggio, sempre al parco di Melta, con ritrovo davanti al ponte sul laghetto artificiale, sono previsti due appuntamenti con DanceSport Experience la danza sportiva organizzata dalla scuola Ritmomisto. Dalle 17:00 alle 17:45 per i bambini dai 6 ai 10 anni e dalle 17:45 alle 18:45 per i ragazzi dagli 11 ai 14 anni. La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione telefonando al numero 348 8521538. In caso di maltempo entrambe le attività saranno rimandate.

Pattinaggio e benessere psicocorporeo

Mercoledì 5 agosto, al giardino di Maso Ginocchio dalle 9:00 alle 11:00, la mattinata sarà dedicata ai Roller. Bambini dai 6 ai 12 anni potranno provare in sicurezza questo divertente sport grazie agli istruttori dell’associazione Sport senza frontiere Trentino e dell’associazione sportiva Crs che forniranno pattini a rotelle, protezioni e caschetti. Chi lo desidera può portare la propria attrezzatura. Il punto di ritrovo è alla pista di pattinaggio. La prenotazione è obbligatoria tramite form dedicato. In caso di maltempo l’incontro sarà rimandato.

Giovedì 6 agosto, dalle 9:30 alle 10:30, al parco delle Albere si terrà l’ultimo appuntamento con Kintsugi&yoga un’ora dedicata al benessere psicocorporeo. L’incontro si focalizza sulla gentilezza, l’accoglienza dei limiti e l’integrazione dei segni che la vita e le esperienze di ognuno lasciano addosso. Attraverso l’introduzione teorica della pratica giapponese del kintsugi l’arte di riparare oggetti di ceramica utilizzando un impasto dorato, si immagina il corpo come una tazza o un vaso prezioso di cui prendersi cura con il movimento e la respirazione.

La partecipazione è libera, ma è necessario portare il proprio tappetino e indossare abbigliamento comodo e adatto al movimento. Il punto di ritrovo sarà nella zona nord-ovest del parco, verso il fiume Adige. In caso di maltempo e per aggiornamenti è possibile contattare Eva Nieminski al numero di telefono 3451813930.

Per rimanere sempre aggiornati sugli eventi in programma e sulle eventuali modifiche in caso di maltempo, si consiglia di consultare la sezione Agenda Trento sul sito del Comune e contattare gli organizzatori delle attività.