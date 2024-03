In vista dell’estate, cresce la voglia e necessità di fare sport per dimagrire e farsi trovare pronti alla “prova costume”. Tuttavia al tal fine ci sono degli errori da evitare. Eccone 11.

Fare sport per dimagrire: 11 errori da evitare

Con l’avvicinarsi dell’estate e dunque della temuta “prova costume” che ogni anno mette in bilico la nostra sicurezza, sempre più persone sono alla ricerca del metodo di dimagrimento più veloce ed efficiente. Non solo lo ricercano nella dieta, talvolta drastica, ma anche nell’allenamento e sport. Tuttavia chi pratica, o inizia a farlo, sport per dimagrire dovrebbe far attenzione a diversi fattori ed errori da evitare. Eccone 11 errori da scongiurare per arrivare all’obiettivo di dimagrimento facendo sport.

Fare troppo cardio

Dedicarsi troppo tempo solo ed esclusivamente alle attività aerobiche e brucia grasso come tapis roulant è un errore molto comune, e da evitare in palestra. Gli allenamenti molto lunghi fanno sì che il corpo rilasci il cortisolo, il nemico maggiore del dimagrimento. Gli effetti principali di questo ormone sono il rallentamento del metabolismo, l’aumento della ritenzione idrica, la riduzione della massa muscolare e la stanchezza generale. Così otterrete l’effetto opposto al dimagrire, favorendo l’accumulo dei liquidi, il gonfiore alle gambe e il deposito dei grassi.

Poca Tonificazione

Le donne quando fanno sport, sia in palestra che all’esterno, dovrebbero tonificarsi almeno 2-3 volte alla settimana dedicando il 60-70% dell’allenamento. E ciò non solo per avere i muscoli sodi, ma per dimagrire più in fretta. I muscoli, infatti, alzano il metabolismo basale, cioè fanno consumare al corpo più calorie anche durante la giornata e il riposo, perché sono più “impegnativi” del grasso.

Non usare pesi

I pesi sono un alleato per dimagrire, invece molte donne non li utilizzano anche per “paura” di diventare troppo muscolose. E’ un errore tipico soprattutto di chi è meno esperto ma in realtà maggiore è il carico e maggiori saranno i risultati, anche per dimagrire. Un corpo più muscoloso tende infatti a bruciare di più e quindi dimagrire consumando il grasso in eccesso.

Fare solo esercizi facili

Per perdere peso è importante seguire un programma ed una serie di esercizi dati dal personal trainer che, a volte, come capita per gli esercizi addominali o anche squat ripetuto tante volte, possono non piacere. Non dobbiamo mai saltarli solo perché “non ci piacciono”, perché sono proprio questi a favorire il dimagrimento.

Vestirsi pesanti

Un errore altrettanto comune è pensare che sudando si dimagrisce, ma in realtà non è così. Quando sudiamo dimagrisce momentaneamente il peso corporeo, ma è solo acqua che poi viene immediatamente reintegrata con l’idratazione. Quindi è inutile anzi controproducente vestirsi pesanti per sudare, non è così che si raggiunge l’obiettivo di dimagrire e fare sport.

Fare da sé

Fare sport in autonomia senza un consulto da esperti, non sempre è la scelta giusta per dimagrire. I tempi di lavoro, la sequenza di esercizi, i carichi adeguati, la tipologia degli esercizi, i minuti di recupero, l’intensità di allenamento, la durata di ogni seduta, l’attenzione alle caratteristiche di ogni persona che vuole perdere peso, sono tutti elementi fondamentali che deve darci il personal trainer.

Non fare sport con regolarità

Se si inizia a fare sport e poi non c’è costanza la missione dimagrimento fallisce inevitabilmente. Già quando si superano i 3 giorni di stop dall’attività fisica il corpo tende a “tornare” come prima. Dunque senza un costante e regolare programma di allenamento in palestra non si può ottenere un calo del peso.

Pretendere risultati immediati

Gli obiettivi sono importanti, ma non devono essere troppo ambiziosi, altrimenti rischiate di non raggiungerli e demotivarvi. Ogni cosa a suo tempo e con la giusta gradualità. Non sforzatevi troppo e ricordatevi che ci vuole tempo per vedere degli effettivi miglioramenti.

Troppo riposo tra una serie e l’altra

Il riposo tra le serie è assolutamente necessario. Riposare troppo a lungo, tuttavia, rallenta il battito cardiaco riducendo eccessivamente l’intensità dell’allenamento. Si consiglia di riposare tra una serie e l’altra per un intervallo di tempo compreso tra i 30 e i 90 secondi. In generale più il distretto muscolare è grande, più dovrete propendere per un recupero attivo vicino ai 90 secondi, più è piccolo, minori saranno le esigenze di intervallo.

Ripetere sempre gli stessi esercizi

Se continuate a ripetere lo stesso schema di allenamento non riuscirete a dimagrire anzi vi annoierete. In media ogni 10 giorni cercate di cambiare con il vostro personal trainer la sessione di esercizi.

Guardare la bilancia

I muscoli pesano più del grasso, quindi i risultati non si vedono dalla bilancia. Il peso delle donne può oscillare fino a 4,5 kg, specialmente durante il ciclo mestruale. Piuttosto, basatevi sulla misurazione del grasso attraverso l’apposito strumento e su come vi stanno i vestiti, non sul peso che appare sulla bilancia!