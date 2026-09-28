La talassemia comunemente chiamata anemia mediterranea, è una malattia ereditaria che compromette la sintesi dell’emoglobina la proteina responsabile del trasporto dell’ossigeno nei tessuti. Quando le catene proteiche alfa o beta non vengono prodotte in quantità adeguata, il sangue perde la capacità di ossigenare correttamente l’organismo, con conseguente stato anemico cronico.

Che cosa è la talassemia e come si trasmette?

Il disturbo nasce da mutazioni nei geni che codificano le catene dell’emoglobina. Le due forme principali sono la talassemia alfa e la talassemia beta a seconda della catena coinvolta. La trasmissione avviene secondo un modello autosomico recessivo: ciascun genitore porta almeno un allele difettoso e, se entrambi lo trasmettono, il figlio svilupperà la malattia. La riduzione della produzione di una o più catene provoca globuli rossi più piccoli e più fragili, con un’efficienza ridotta nel trasporto dell’ossigeno.

Varianti cliniche e segni più frequenti

Le manifestazioni cliniche variano notevolmente in base alla gravità genetica. Nella talassemia minor i sintomi sono spesso assenti o limitati a una lieve anemia scoperta durante controlli di routine. Al contrario, le forme intermedie e maggiori si manifestano già nella prima infanzia con pallore marcato, affaticamento costante, tachicardia e ittero. Nei bambini più gravemente colpiti si osservano ritardi nella crescita e nella pubertà, mentre l’espansione del midollo osseo può deformare il volto e il cranio, generando una tipica aspetto “a punta”.

Talassemia minor

Chi presenta la talassemia minor di solito conduce una vita normale; l’anemia è leggera e raramente richiede terapia. Tuttavia è importante riconoscerla per evitare fraintendimenti con altre forme più severe e per monitorare eventuali variazioni ematologiche in situazioni di stress o di gravidanza.

Talassemia intermedia e maggiore

Le forme intermedia e maggiore necessitano di trasfusioni periodiche e di una stretta sorveglianza del livello di ferro, poiché l’accumulo derivante dalle trasfusioni può portare a ferritosi, danni epatici e cardiaci. Il trattamento include anche la somministrazione di chelatori del ferro per contrastare il sovraccarico.

Strategie alimentari per limitare il ferro in eccesso

Pur non potendo curare la talassemia con la dieta, è possibile modulare l’assorbimento di ferro per ridurre il rischio di sovraccarico. L’obiettivo è limitare il ferro eme la forma più facilmente assimilabile presente soprattutto nelle proteine animali, e favorire l’assunzione di componenti che ne inibiscano l’assorbimento.

Alimenti da limitare

Si consiglia di ridurre il consumo di carni rosse (come manzo, agnello e cavallo) e di frattaglie (fegato, milza), poiché sono ricchi di ferro eme. Anche alcuni cereali fortificati con ferro aggiunto dovrebbero essere evitati, in quanto aumentano l’apporto totale di questo minerale. È un errore comune pensare che la carne rossa possa migliorare l’anemia in talassemia; al contrario, l’eccesso di ferro può accelerare lo sviluppo di danni organici.

Alimenti che ostacolano l’assorbimento

Bevande ricche di tannini, come tè e caffè legano il ferro non-eme e ne riducono la disponibilità. Anche i latticini sono utili grazie al calcio, che compete con il ferro per l’assorbimento intestinale. Cereali integrali e legumi contengono fitati, un altro inibitore naturale. Consumare questi alimenti durante i pasti principali può contribuire a mantenere sotto controllo i livelli di ferro.

Nutrienti di supporto: acido folico e vitamina D

Il midollo osseo dei pazienti talassemici lavora intensamente per produrre nuovi eritrociti, aumentando la domanda di acido folico (vitamina B9). Una carenza di folati peggiora la fragilità dei globuli rossi, perciò è consigliata una supplementazione o un’alimentazione ricca di verdure a foglia verde, legumi e agrumi. Parallelamente, l’espansione ossea può indebolire lo scheletro; il calcio e la vitamina D sono fondamentali per preservare la densità ossea. L’esposizione moderata al sole favorisce la sintesi di vitamina D, ma può essere integrata con integratori sotto controllo medico.

Data la complessità della gestione nutrizionale, è consigliabile rivolgersi a un nutrizionista o a un ematologo esperto. Un piano alimentare personalizzato tiene conto del tipo di talassemia, della terapia con chelatori e della presenza di eventuali complicanze metaboliche, evitando sia carenze che eccessi. Il supporto professionale permette di equilibrare l’apporto proteico, il contenuto di ferro e i micronutrienti essenziali, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei pazienti.