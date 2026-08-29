Carenza di medici in Molise: un solo candidato per 13 posti nel servizio 118

In un contesto di crescente carenza di medici l’Azienda sanitaria regionale del Molise ha lanciato un avviso per il conferimento di 13 incarichi libero-professionali destinati al servizio 118. Tuttavia, l’iniziativa non ha avuto il successo sperato, con un solo candidato che ha presentato domanda.

Il direttore del dipartimento di emergenza-accettazione della centrale operativa 118 aveva evidenziato l’urgenza immediata di personale medico per garantire la continuità assistenziale. Nonostante l’appello, solo uno specialista in pensione ha risposto all’avviso, risultando poi non idoneo all’incarico.

La situazione critica del servizio 118 in Molise

La carenza di medici nel servizio 118 del Molise è un problema che persiste da tempo. L’ennesimo tentativo di reclutare personale medico si è rivelato infruttuoso, lasciando l’Azienda sanitaria regionale in una situazione di emergenza.

Il servizio 118, fondamentale per la gestione delle emergenze sanitarie richiede personale qualificato nelle discipline di medicina e chirurgia di accettazione e urgenzaanestesia e rianimazione. La mancanza di medici in queste aree critiche compromette la capacità di risposta del servizio, mettendo a rischio la sicurezza dei pazienti.

Le conseguenze della carenza di personale

Le conseguenze della carenza di medici nel servizio 118 sono molteplici. Innanzitutto, la qualità dell’assistenza può essere compromessa, con tempi di risposta più lunghi e una minore capacità di gestire situazioni critiche. Inoltre, il carico di lavoro per i medici già in servizio aumenta, con il rischio di burnout e una diminuzione della produttività.

La situazione è particolarmente critica in Molise dove la carenza di medici è un problema strutturale. L’Azienda sanitaria regionale ha cercato di affrontare il problema attraverso avvisi pubblico e incarichi libero-professionali ma i risultati sono stati deludenti. La mancanza di candidati idonei rende difficile colmare le lacune e garantire un servizio efficiente.

Per affrontare la carenza di medici nel servizio 118, sono necessarie soluzioni concrete e interventi mirati. Tra le possibili strategie, vi è l’aumento delle risorse destinate alla formazione e al reclutamento di nuovo personale. Inoltre, potrebbero essere introdotti incentivi per attrarre medici specializzati in emergenza-urgenza.

Un’altra possibilità è quella di potenziare la collaborazione con altre regioni e con le università per favorire lo scambio di personale e la formazione di nuovi specialisti. Inoltre, potrebbe essere utile riorganizzare i servizi esistenti, ottimizzando le risorse disponibili e migliorando l’efficienza operativa.

La situazione in Molise rappresenta un campanello d’allarme per l’intero sistema sanitario nazionale. La carenza di medici è un problema che richiede attenzione immediata e interventi strutturali per garantire un servizio sanitario di qualità e sicuro per tutti i cittadini.