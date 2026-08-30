Certosa Wellness 2026: benessere a 360 gradi nella cornice della Certosa di Padula

La Certosa di San Lorenzo a Padula, patrimonio UNESCO, si prepara ad accogliere la terza edizione di Certosa Wellness, un evento promosso da Start Active che unisce sport, salute e divertimento in un contesto unico. Sabato 30 agosto 2026, dalle 10:00 alle 18:45, i monumentali spazi del complesso certosino si trasformeranno in un hub dedicato al benessere psicofisico, offrendo un’esperienza inclusiva per tutte le età e livelli di preparazione.

Un programma ricco di attività per ogni esigenza

Il cuore dell’evento batte al ritmo delle più moderne tendenze del fitness, con sessioni di Functional TrainingFlexi BarFlexabilityJump FitnessFunctional Step e Pilates. Non mancheranno i laboratori di movimento Jump Kids e lezioni di Hip Hop per le nuove generazioni. L’evento va oltre il concetto tradizionale di raduno sportivo, offrendo una visione del benessere a 360 gradi.

Salute e prevenzione al centro

Certosa Wellness pone un forte accento sulla salute globale dell’individuo, con approfondimenti sulla skincare sessioni di respirazione consulenze psicologiche e trattamenti olistici. Un servizio medico specialistico offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di effettuare gratuitamente un elettrocardiogramma già incluso nel costo del biglietto.

Nutrizione e socialità

L’equilibrio passerà anche attraverso la nutrizione e la socialità con un break rigenerante alle 12:00 a base di estratti freschi di frutta e verdura. Durante la pausa pranzo, un’area food proporrà menù variegati e attenti a ogni esigenza alimentare, incluse opzioni vegetariane, vegane e rigorosamente gluten-free. I visitatori potranno esplorare un’area espositiva ricca di stand con prodotti naturali, abbigliamento tecnico e cosmetica green, oltre a poter prenotare massaggi defaticanti e trattamenti personalizzati.

La serata caraibica Una festa d’estate all’insegna del ritmo, della danza e dell’intrattenimento, animata dalle performance delle migliori scuole di ballo del territorio e da un DJ set latino con ingresso indipendente al costo di 15 euro comprensivo di drink.

La sessione wellness giornaliera ha un costo di 20 euro e garantisce l’accesso completo a tutte le classi di fitness, alle attività olistiche, allo screening ECG gratuito e alla pausa estratti. Per ulteriori informazioni, prenotazioni e contatti è possibile chiamare il numero 349 661 1910 o visitare il sito ufficiale all’indirizzo /certosa-wellness-2026/.