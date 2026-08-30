Scopri le differenze tra Yoga e Pilates e trova la disciplina giusta per te

In un mondo sempre più frenetico, la ricerca del benessere fisico e mentale è diventata una priorità per molti. Tra le discipline più popolari, Yoga e Pilates si distinguono per i loro benefici unici. Ma quali sono le differenze tra queste due pratiche e quale potrebbe essere più adatta alle tue esigenze?

Per rispondere a queste domande, abbiamo intervistato Denise Dellagiacoma, docente di entrambe le discipline presso la Yoga Academy la prima scuola di yoga online in Italia. La sua esperienza e passione per queste pratiche ci guideranno in un viaggio alla scoperta delle loro origini, filosofie e benefici.

Le origini e la filosofia dello Yoga e del Pilates

Lo Yoga ha radici antiche che risalgono a 5000 anni fa in India. Il termine stesso, che in sanscrito significa unione riflette l’obiettivo di armonizzare corpo, mente e spirito. La pratica dello Yoga va oltre l’aspetto fisico, abbracciando principi etici come l’Ahimsa la non violenza e altre regole di comportamento che promuovono la crescita personale.

Il Pilates invece, è una creazione più recente, sviluppata nel primo ventennio del secolo scorso dal tedesco Joseph Hubertus Pilates. Nato con l’obiettivo di rinforzare il corpo e migliorare il sistema immunitario, il Pilates si è evoluto in una disciplina olistica che combina respiro e movimento per raggiungere un benessere integrale.

I benefici e le differenze tra Yoga e Pilates

Secondo Denise Dellagiacoma, la differenza fondamentale tra le due discipline risiede nella loro completezza. Se comprate un libro sul Pilates ben fatto, potete conoscere tutto di questa pratica. Se invece comprate un libro sullo Yoga, verrete a conoscere l’1% delle sue potenzialità afferma. Lo Yoga è una disciplina completa che lavora sia sul corpo fisico che su quello energetico, riequilibrando l’energia tra i chakra attraverso le asana, la meditazione e i mantra.

Il Pilates, d’altra parte, si concentra sulla connessione tra respiro e movimento, migliorando la precisione dei movimenti e il controllo muscolare. Questo lo rende ideale per chi cerca di migliorare la postura e alleviare problemi muscolo-scheletrici. Il Pilates è quasi una seduta di Mindfulness spiega Denise, rilassa in profondità, liberando la mente e permettendoci di concentrarci sull’attimo presente.

Yoga o Pilates: quale scegliere?

La scelta tra Yoga e Pilates dipende dagli obiettivi personali. Denise consiglia il Pilates a chi soffre di problemi posturali o asimmetrie muscolo-scheletriche, grazie alla sua capacità di rinforzare il core e mobilizzare la colonna. Per chi, invece, cerca un momento di relax e connessione interiore, lo Yoga è la scelta ideale, con i suoi momenti di meditazione e rilassamento guidato.

Esistono anche posizioni comuni tra le due discipline, come la posizione della Barca (Navasana nello Yoga) e la posizione Plank, che rafforzano i muscoli dell’addome e migliorano la stabilità.

Denise Dellagiacoma al Kalemana Festival

Denise Dellagiacoma sarà la madrina del Kalemana Festival un evento dedicato al benessere e alla crescita interiore che si terrà il 12 e 13 settembre a Punta Marina di Ravenna. Il festival offrirà un mix di yoga, musica, sport e workshop, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo e la connessione autentica.

Tra le numerose attività previste, ci saranno lezioni di yoga, workout di fitness, sessioni di danza, cerimonie del cacao, sound therapy e molto altro. Un’occasione unica per vivere un’esperienza trasformativa in un contesto naturale e rilassante.