Nel cuore dell’Alta Valle di Blenio, presso la sede della Fondazione Alpina per le Scienze della Vita si terrà un laboratorio pratico dedicato alla preparazione di rimedi naturali per la stagione fredda. L’iniziativa, rivolta a chi desidera prendersi cura di sé utilizzando le risorse offerte dalla natura, prevede una fase teorica breve seguita da esercitazioni manuali, così da consentire a tutti i partecipanti di uscire dal corso con prodotti finiti e pronti all’uso.

Dettagli organizzativi e costi di partecipazione

Il corso, identificato con il codice 26/27A-BEN-192-0014, è programmato per venerdì 23 con inizio alle 13:30 e conclusione alle 16:45. La durata complessiva è di tre ore e mezza, suddivise in momenti di spiegazione, dimostrazione e pratica. La quota di partecipazione è di CHF 60 a cui si aggiunge un supplemento di CHF 15 per il materiale necessario a realizzare gli elaborati. Il pagamento va effettuato al momento dell’iscrizione, scegliendo una delle opzioni messe a disposizione dal servizio amministrativo della Fondazione.

Modalità di iscrizione e contatti

Per iscriversi è necessario accedere al portale dedicato e selezionare preventivamente la modalità di pagamento. In caso di dubbi o necessità di informazioni aggiuntive, è possibile contattare la segreteria al numero +41 91 872 26 56 oppure inviare una mail a [email protected]. La sede, in Via Giaira 6, 6718 Olivone è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e dispone di parcheggio per chi preferisce l’automobile.

Cosa imparerai durante il laboratorio

Il contenuto pratico del corso è strutturato intorno a quattro ricette tradizionali, tutte ideate per contrastare i sintomi tipici dell’inverno. Si parte dalla preparazione di uno sciroppo per la tosse realizzato con erbe autoctone, miele locale e agrumi, seguito dalla realizzazione di un balsamo pettorale a base di oli essenziali e cera d’api, indicato per alleviare congestioni toraciche. Successivamente, i partecipanti apprenderanno a miscelare una tisana riscaldante combinando radici, cortecce e spezie che stimolano la circolazione. Infine, verrà illustrata la composizione di sale da bagno anti-raffreddamento utili per rilassare i muscoli e migliorare la termoregolazione del corpo.

Approccio scientifico e tradizionale

Ogni ricetta è accompagnata da una breve spiegazione dei principi fitoterapici che ne sottolineano l’efficacia. Gli esperti della Fondazione illustreranno come le proprietà antinfiammatorie, espettoranti o termogeniche delle piante siano state validate da studi recenti, offrendo così una visione che coniuga conoscenza scientifica e saggezza popolare. Il risultato è un apprendimento completo, che non si limita alla semplice esecuzione di una procedura, ma fornisce le basi per personalizzare i propri rimedi in base alle esigenze individuali.

Chi può partecipare e quali benefici aspettarsi

Il laboratorio è aperto a tutti gli interessati, senza requisiti di età o di preparazione pregressa nel campo dell’erboristeria. Che si tratti di principianti curiosi, di famiglie che desiderano avere a disposizione soluzioni naturali per i bambini, o di professionisti del benessere in cerca di nuove tecniche, il corso risponde a diverse esigenze. Tra i vantaggi più evidenti spiccano la riduzione dell’uso di prodotti sintetici la possibilità di creare prodotti personalizzati e l’opportunità di conoscere da vicino le risorse botaniche dell’Alta Valle, un territorio ricco di biodiversità.