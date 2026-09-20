L’incontro di Serie A tra Inter e Roma, disputato all’Olimpico, è iniziato con un ritmo incerto per i nerazzurri. Un gol subito ha messo la squadra di Simone Inzaghi sotto di un risultato già dal minuto 12, evidenziando una certa distrazione nella fase di avvio. Le circostanze hanno fatto emergere una debolezza tipica dei primi 15 minuti: poca pressione alta, pochi passaggi filtranti e una difesa che ha concesso spazi inusuali agli avversari. Il risultato di queste mancanze è stato un gol che ha lasciato l’Inter con l’impressione di dover rincorrere l’intera partita.

Il primo tempo: un avvio fragile per i nerazzurri

Nel primo quarto d’ora la squadra ha mostrato segni di superficialità e di mancanza di concentrazione. I giocatori sembravano troppo rilassati, consentendo alla Roma di impostare il possesso e di creare occasioni a partire dalla fascia sinistra. Il gol di Koné è arrivato da un tiro a distanza che ha sorpreso la difesa interista, dimostrando quanto sia pericoloso un approccio poco incisivo. Dopo l’apertura del risultato, l’Inter ha provato a reagire, ma le opportunità si sono fatte rare e il ritmo di gioco è rimasto al di sotto delle aspettative del tecnico.

Analisi tattica del primo tempo

Il centrocampo guidato da Brozovic ha faticato a trovare i collegamenti con gli attaccanti, e la mancanza di verticalità ha impedito a Lautaro Martínez di ricevere il pallone in posizione avanzata. Anche Dybala pur mostrando buona tenuta di palla, non è riuscito a creare spazi decisivi. Il risultato è stato un primo tempo “da cancellare”, come lo ha stesso Lautaro definito dopo la partita, che ha richiesto un intervento urgente da parte dell’allenatore.

Il cambiamento alla ripresa: Lautaro accende la squadra

L’intervallo ha rappresentato un vero farmaco per l’Inter. L’allenatore ha apportato modifiche chiave, facendo entrare Lautaro in una posizione più avanzata e affidandogli una maggiore libertà di movimento. Il primo gol di Lautaro è arrivato al minuto 52, sfruttando una rimessa laterale che ha messo in evidenza la sua capacità di concludere rapidamente. La seconda rete, più di dieci minuti dopo, è stata la culminazione di una pressione alta costante che ha costretto la difesa giallorossa a commettere un errore di marcatura.

Il ruolo di Dybala nella rimonta

Nel frattempo, Dybala ha avuto un ruolo di supporto fondamentale, indicando con un gesto di “calma” ai compagni di non farsi prendere dal panico. Il suo movimento verso il limite dell’area ha creato spazio per le corse di Lautaro, consentendo al capitano di ricevere palloni puliti in zona offensiva. La sinergia tra i due argentini ha evidenziato quanto sia cruciale l’arrivo dei palloni giusti per concretizzare le opportunità di rimonta.

Dichiarazioni post-partita: la lezione del primo tempo

Al termine del match, Lautaro non ha nascosto la propria frustrazione per il primo tempo, definendolo “da cancellare” e sottolineando l’importanza di un atteggiamento corretto fin dal fischio d’inizio. Ha aggiunto che “rincorrere sempre è difficile”, ribadendo la necessità di una preparazione più attenta per evitare situazioni di svantaggio precoce. Il capitano ha inoltre eloggiato l’intervento del tecnico Chivu che ha saputo “cambiare mentalità” nella squadra durante la pausa.

Il tecnico ha, a sua volta, riconosciuto che l’Inter deve rivedere le proprie strategie d’avvio, ma ha evidenziato il valore della remontada come caratteristica distintiva della squadra. Ha complimentato la freddezza di Lautaro sotto pressione, ricordando che il suddetto attaccante è un campione stimato anche dai rivali. Il messaggio conclusivo è chiaro: la squadra deve lavorare sulla rapidità di entrata in partita, evitando di affidarsi esclusivamente alla capacità di risoluzione nella ripresa.