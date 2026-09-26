Il 25/09/2026 è stata segnata una testimonianza personale che ha messo in luce una realtà poco discussa: quasi mezzo secolo fa, a un personaggio illustre fu diagnosticata la leishmaniosi. L’esperienza, oltre a guadagnargli la fiducia di chi l’ha curato, ha lasciato una lezione importante: viviamo spesso accanto a patologie endemiche senza rendercene conto, finché non colpiscono una persona fragile.

Questa riflessione è cruciale perché la leishmaniosi, pur essendo presente in diverse regioni del Italia rimane poco percepita dal pubblico. La sua natura zoonotica – ovvero trasmissibile dagli animali all’uomo – la rende una minaccia silenziosa, capace di passare inosservata finché non si manifesta in forma clinica grave.

Il vaccino per cani: un baluardo di prevenzione

Nel Taranto e più ampiamente nella Puglia la leishmaniosi è classificata come endemica. Il vettore principale è il pappataci una piccola zanzara attiva dalla primavera all’autunno, che trasmette il parassita Leishmania attraverso il suo morso. Per contrastare la diffusione, è stato sviluppato un vaccino specifico per i cani, in grado di ridurre notevolmente il rischio di forme cliniche gravi negli animali.

È però importante sottolineare che il vaccino non sostituisce le misure di protezione individuale: l’uso di repellenti e di antiparassitari rimane fondamentale. Il vaccino agisce principalmente limitando lo sviluppo della malattia nel cane, mentre la prevenzione quotidiana evita il contatto con il vettore.

Perché manca ancora il vaccino umano?

Nonostante l’esistenza di una formula vaccinale per gli animali, l’uomo non dispone di una protezione analoga. Le ragioni sono molteplici: la variabilità genetica del parassita, le difficoltà nella conduzione di studi clinici su larga scala e la percezione ridotta del rischio nella popolazione generale hanno rallentato lo sviluppo di un vaccino umano. Inoltre, la mancata vaccinazione umana rende più difficile giustificare investimenti significativi in ricerca e produzione.

Nel frattempo, le autorità sanitarie raccomandano misure di controllo dell’ambiente e di monitoraggio delle popolazioni cani, soprattutto nelle zone ad alta incidenza. La sorveglianza integrata cane-uomo, descritta nelle più recenti analisi cliniche, è l’unico strumento attivo per contenere la diffusione della malattia finché non sarà disponibile un vaccino per le persone.

Strategie pratiche per proprietari e cittadini

Chi possiede un cane nelle aree endemiche deve adottare una routine di prevenzione: somministrare il vaccino annuale, utilizzare prodotti repellenti e mantenere una regolare programmazione di trattamenti antiparassitari. Parallelamente, è consigliabile raccogliere le deiezioni dell’animale per limitare la contaminazione del suolo, dove le forme del parassita possono persistere a lungo.

Per la popolazione generale, l’igiene delle mani dopo averto a contatto con animali o ambienti potenzialmente contaminati è fondamentale. Un approccio combinato – vaccino canino, repellenti, pulizia ambientale e consapevolezza – rappresenta la migliore difesa contro una malattia che, sebbene dimenticata, è ancora pronta a riemergere.