L’attesa è finita: la rubrica OK Salute e benessere ha appena messo a disposizione il suo numero di ottobre 2026. La copertina, impreziosita da una foto di Antonella Clerici cattura subito l’attenzione dei lettori e anticipa una serie di articoli dedicati al benessere emotivo e fisico, al tema dell’amore maturo e a proposte concrete per migliorare la qualità della vita quotidiana.

Antonella Clerici sulla bellezza dell’amore maturo

Nel cuore della cover story, la conduttrice parla apertamente di come l’amore maturo rappresenti per lei una fonte inesauribile di energia e serenità. Antonella Clerici descrive la sua visione della bellezza non come un ideale superficiale, ma come la capacità di accettare se stessi e l’altro con tutti i loro pregi e difetti. Il racconto, sincero e privo di arositure, si sofferma su momenti di vita quotidiana, sulle piccole gioie condivise con il partner e sul ruolo della gratitudine nel mantenere viva la fiamma.

Un messaggio di responsabilità emotiva

In una dichiarazione toccante, la conduttrice aggiunge: “Io ho il dovere di non pesare sugli altri con le mie sofferenze. Anche se racconto le mie disgrazie e i miei dolori, è un modo per pensare al pubblico, sapendo che ognuno combatte già le proprie battaglie”. Questo invito alla consapevolezza emotiva è accompagnato da una breve riflessione sul peso della vulnerabilità condivisa e sulla necessità di offrire al pubblico esempi concreti di resilienza. Antonella si presenta così come una figura autentica, capace di trasformare le proprie difficoltà in spunti di crescita per chi la segue.

Offerta speciale per l’abbonamento annuale

Per chi desidera ricevere mensilmente OK Salute e Benessere la casa editrice propone un’offerta imperdibile: un abbonamento a 19,90 € per un anno intero. La proposta è valida esclusivamente attraverso lo shop online all’indirizzo https:///autunno_26 dove è possibile completare l’acquisto in pochi click. L’offerta non solo garantisce l’accesso a tutte le uscite future, ma permette anche di risparmiare rispetto al prezzo di copertina singola, rendendo la lettura di contenuti su salute, benessere e psicologia più accessibile a tutti.

Il fascino della nuova edizione non si limita alla copertina: le pagine interne contengono approfondimenti su nutrizione, esercizio fisico, mindfulness e consigli pratici per una vita più equilibrata. Chi decide di abbonarsi potrà, L’invito è chiaro: prendersi cura di sé non è più un lusso, ma una scelta quotidiana resa più semplice da OK Salute e Benessere.