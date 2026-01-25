Raggiungi la Serenità: Yoga e Connessione Profonda con la Natura

Fin dall’infanzia, si è sempre cercato strade alternative e non convenzionali. Mentre le coetanee si dedicavano a compiti domestici, molte trascorrevano il tempo imparando a riparare trattori e a guidarli, vivendo in armonia con la natura e sempre scalze.

Questa passione per il mondo naturale ha accompagnato l’adolescenza, quando si è iniziato a esplorare la fitoterapia e le proprietà delle piante, convinti che la natura custodisse le risposte ai propri interrogativi. Tuttavia, la vera svolta è avvenuta al termine di un matrimonio, quando si è scoperto un libro intitolato “Yoga – Come scoprire la serenità dentro di sé”. Le immagini delle posture affascinavano, e vi era il sogno di emularle, ma la vita ha preso direzioni diverse, allontanando da quel sogno per molti anni.

Il ritorno allo yoga

Il destino ha deciso di riportare sulla strada dello yoga quando un’amica, Rosanna, ha parlato della scuola “Libertà e Amore”. Si è iniziato a frequentare i corsi con l’idea di trasformare la visione dello yoga in un’attività fisica, ma si è ben presto compreso che il suo significato andava ben oltre l’aspetto fisico.

Un viaggio interiore

Inizialmente, la concezione di yoga era quella di un’esibizione di abilità fisica, ma la realtà si è rivelata ben diversa. La pratica ha spinto a scavare dentro di sé, a riconoscere e accettare i propri limiti. Si è imparato a identificare le emozioni e a percepire le stesse sensazioni negli altri, inclusi gli animali domestici. Si è iniziato a comprendere il dolore e la gioia non solo attraverso le parole, ma anche attraverso gli sguardi e i gesti.

Questa nuova consapevolezza ha permesso di vedere gli animali non più come semplici fonti di cibo, ma come esseri senzienti con le proprie emozioni e desideri. Si è scoperto che la vita è fatta di connessioni, e che ogni essere vivente merita rispetto e comprensione. La visione della natura è cambiata, e si è iniziato a percepire la sua bellezza come una manifestazione divina, un motivo per cui ringraziare.

La scuola come famiglia

La Scuola di Yoga Satyasvara ha avuto un impatto profondo sulla vita. Si è trovata un ambiente accogliente, una vera e propria famiglia yogica che ha accolto per quello che si è. Qui si è potuto esprimere le vulnerabilità senza timore di essere giudicati, sostenuti da compagni di viaggio con cui condividere esperienze e crescita.

Le sfide del maestro

All’inizio, sono state riscontrate difficoltà ad accettare l’approccio rigoroso del maestro. Tuttavia, si è compreso che il suo impegno era volto a guidare lungo un cammino di crescita e liberazione dai vincoli della quotidianità. Questo processo si è rivelato duro e impegnativo, ma essenziale per liberarsi dal consumismo e dalle abitudini che intrappolano.

Il percorso nello yoga non è solo un viaggio personale, ma un cammino condiviso con il maestro e con le persone speciali incontrate. Si spera di continuare a percorrere questa strada insieme, con gratitudine nei confronti dell’universo e del dono della pratica.