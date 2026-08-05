Scopri l’armonia tra corpo e mente con lo yoga al laghetto di Anterselva di Sotto

In un mondo sempre più frenetico, trovare momenti di pace e connessione con se stessi diventa essenziale. Il laghetto di Anterselva di Sotto offre un’opportunità unica per praticare yoga in un contesto naturale mozzafiato, dove le montagne maestose e le acque cristalline creano un’atmosfera di serenità.

Questa esperienza non è solo un allenamento fisico, ma un vero e proprio viaggio interiore che promuove l’armonia tra corpo e mente permettendo di staccare dalla routine quotidiana e ritrovare l’equilibrio perduto.

Come raggiungere il laghetto di Anterselva di Sotto

Il laghetto di Anterselva di Sotto è facilmente accessibile sia con i mezzi pubblici che in auto. Per chi preferisce viaggiare in autobus, la linea 431 collega la stazione ferroviaria di Valdaora e il Lago di Anterselva con la fermata di Anterselva di Sotto. Gli orari aggiornati possono essere consultati sul sito Alto Adige Mobilità.

Chi preferisce l’auto può raggiungere direttamente il laghetto di pesca, dove è disponibile un parcheggio dedicato. Questo rende l’accesso comodo e senza stress, permettendo di concentrarsi completamente sull’esperienza di yoga.

Cosa portare e informazioni utili

Per partecipare alla sessione di yoga, è consigliabile portare abbigliamento adatto e una borraccia per rimanere idratati. In caso di maltempo l’evento verrà annullato per garantire la sicurezza e il comfort di tutti i partecipanti.

L’evento è accessibile anche a persone con esigenze speciali con riduzioni significative sui costi. Per chi ha un’invalidità tra il 1% e il 75%, è prevista una riduzione del 50% per la persona con disabilità e un accompagnatore. Per invalidità tra il 75% e il 100%, la riduzione è del 100% per la persona con disabilità e un accompagnatore. Queste riduzioni sono disponibili solo tramite prenotazione telefonica o presso gli uffici informazioni dell’Associazione Turistica Valle Anterselva.

Politiche di cancellazione e registrazione

La partecipazione all’evento deve essere pagata in anticipo online o presso l’ufficio turistico. Il pagamento in loco all’inizio dell’evento non è possibile. L’iscrizione è valida solo dopo il pagamento e le registrazioni non pagate saranno cancellate dopo 2 ore.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 17 del giorno precedente l’evento. Il costo è di 5 euro con il Guest Pass Plan de Corones, altrimenti 15 euro a persona. In caso di cancellazione da parte dell’organizzatore, verrà restituito il 100% dell’importo versato.

Per annullare l’iscrizione, è possibile inviare un’email a info@ o chiamare il numero 0474 496269 entro il periodo di registrazione.