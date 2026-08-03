Allenamenti gratuiti a Riccione: yoga, pilates e group cycling fino al 28 agosto

Riccione si prepara a diventare la capitale del benessere con la Riccione Wellness Academy un’iniziativa che dal 4 al 28 agosto trasformerà piazzale Roma in una grande palestra a cielo aperto. L’evento, che ha riscosso grande successo nelle edizioni precedenti, offre a residenti e turisti l’opportunità di praticare sport gratuitamente, godendo della vista mozzafiato del mare.

L’iniziativa, promossa da Promhotels Riccione prevede due sessioni quotidiane: una al mattino e una al pomeriggio. Le lezioni sono pensate per tutti i livelli di allenamento e spaziano dallo yoga alla ginnastica posturale dal pilates all’allenamento funzionale fino alla fit dance.

Lezioni mattutine: benessere per iniziare la giornata

Ogni mattina, dalle 7 alle 8, i partecipanti potranno scegliere tra diverse discipline. Tra le attività proposte ci sono lo yoga ideale per risvegliare il corpo e la mente, la ginnastica posturale perfetta per migliorare la postura, e il pilates che aiuta a tonificare i muscoli in modo armonioso. Non mancano le sessioni di allenamento funzionale e flexability pensate per migliorare la flessibilità e la forza.

Per partecipare alle lezioni mattutine, è sufficiente registrarsi sulla pagina ufficiale /riccione-wellness-academy/. Ai partecipanti è richiesto di portare il proprio tappetino, ma per chi ne fosse sprovvisto, l’organizzazione metterà a disposizione una quantità limitata di tappetini sul posto.

Sessioni pomeridiane: fitness e divertimento

Nel pomeriggio, dalle 18:30 alle 19:30, il programma si arricchisce con lezioni di pilatestotal bodyallenamento funzionalefit dance e yoga. Queste sessioni sono pensate per chi vuole mantenersi in forma dopo una giornata di lavoro o di vacanza, offrendo un momento di svago e benessere.

È importante notare che, in caso di eventi o concerti su piazzale Roma, la sessione pomeridiana potrebbe essere annullata.

Novità 2026: group cycling serale fronte mare

Per l’edizione 2026, la Riccione Wellness Academy riserva una novità assoluta: 7 sessioni serali speciali di Group Cycling/Cyclex realizzate in partnership con la palestra Gold Wellness Academy. Per l’occasione, la federazione Icyff metterà a disposizione ben 50 stationary bike firmate Technogym per pedalare a ritmo di musica fronte mare.

Le lezioni, curate dai trainer esperti di Fluxo Movement saranno strutturate per livelli di intensità differenti, accogliendo sia i principianti che i più allenati. Ogni sessione sarà un’esperienza unica, che unisce l’allenamento al piacere di pedalare con il mare come sfondo.

Per partecipare a questa nuova iniziativa, è necessario registrarsi sulla pagina ufficiale. Le lezioni sono gratuite e aperte a tutti, rendendo Riccione una meta ideale per chi cerca una vacanza all’insegna del benessere e del divertimento.