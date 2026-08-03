Evento yoga gratuito con osservazione astronomica ad Ozzano Emilia

Il Comune di Ozzano Emilia ospiterà una serata speciale dedicata agli amanti dello yoga e dell’astronomia. L’evento, organizzato da Sbai Dee si terrà lunedì 10 agosto nell’area verde antistante il Municipio, offrendo un’esperienza unica di benessere e contemplazione.

Questa iniziativa, patrocinata dal Comune, rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera coniugare l’armonia del corpo e della mente con la magia del cielo stellato. L’evento è completamente gratuito, ma richiede prenotazione.

Un’esperienza unica di yoga e astronomia

La serata di yoga sotto le stelle promette di essere un’esperienza indimenticabile. I partecipanti avranno l’opportunità di praticare yoga all’aperto, immersi nella tranquillità dell’area verde comunale, mentre il cielo notturno si riempie di stelle. L’evento è stato pensato per offrire un momento di relax e connessione con la natura, combinando la pratica dello yoga con l’osservazione astronomica.

L’iniziativa è stata ideata da Sbai Dee un’organizzazione che si dedica alla promozione del benessere e della cultura attraverso eventi innovativi. Il patrocinio del Comune di Ozzano Emilia sottolinea l’importanza di questa iniziativa per la comunità locale.

Come partecipare all’evento

L’evento si terrà lunedì 10 agosto presso l’area verde antistante il Municipio di Ozzano Emilia. L’indirizzo esatto è Via della Repubblica, 10, 40064 Ozzano dell’Emilia BO, Italia. Le coordinate geografiche sono 44°26’45,6”N 11°28’44,5”E.

La partecipazione è gratuita, ma è necessario prenotarsi inviando un messaggio WhatsApp al numero 342 708 3204. Questo permetterà agli organizzatori di gestire al meglio l’affluenza e garantire a tutti i partecipanti un’esperienza ottimale.

Cosa portare e cosa aspettarsi

Per partecipare alla serata di yoga sotto le stelle, è consigliabile portare con sé un tappetino da yoga, abbigliamento comodo e, se necessario, una coperta leggera per sedersi sull’erba. Non è richiesto alcun equipaggiamento specifico per l’osservazione astronomica, poiché l’evento sarà guidato da esperti che forniranno tutte le informazioni necessarie.

Durante la serata, i partecipanti avranno l’opportunità di praticare diverse posizioni yoga, adatte a tutti i livelli di esperienza. Successivamente, potranno godere di un momento di relax mentre osservano le stelle, guidati da esperti astronomi che spiegheranno i segreti del cielo notturno.

L’importanza di eventi culturali e di benessere

Eventi come questo rappresentano un’importante occasione per promuovere il benessere fisico e mentale, oltre a stimolare l’interesse per la scienza e la natura. La combinazione di yoga e astronomia offre un’esperienza unica che può arricchire la vita delle persone, fornendo un momento di pausa dalla routine quotidiana.

Il Comune di Ozzano Emilia, attraverso il suo patrocinio, dimostra un impegno costante nel sostenere iniziative che migliorano la qualità della vita dei cittadini. Eventi come questo contribuiscono a creare una comunità più unita e consapevole, promuovendo valori di salute, cultura e sostenibilità.

Non perdere l’opportunità di partecipare a questa serata speciale. Prenota il tuo posto e preparati a vivere un’esperienza indimenticabile di yoga sotto le stelle ad Ozzano Emilia.