La tisana di rosa canina è molto utile per prevenire i tipici malanni autunnali e invernali, infatti essa è ricca di benefici e di proprietà che la rendono in grado di migliorare in modo significativo la salute dell’organismo.

Benefici della tisana di rosa canina

La tisana di rosa canina vanta benefici davvero importanti per la salute e per questo andrebbe assunta regolarmente. Essa infatti è utile per difendere dall’azione dei radicali liberi e inoltre la vitamina C contenuta nelle bacche permette di stimolare il sistema immunitario.

In particolare consigliamo di sorseggiare questa bevanda nel periodi dei primi freddi per prevenire raffreddori e influenze. Risulta però molto utile anche per curare problemi come asma, congiuntivite e rinite dovute alla presenza di pollini.

Proprietà della tisana di rosa canina

La rosa canina possiede delle proprietà immunistimolanti e antiossidanti davvero molto importanti. Questo prodotto naturale è anche in grado di regalare benefici contro le infiammazioni e quindi è ricco di proprietà benefiche per l’organismo.

La tisana realizzata con la rosa canina è quindi utile per svariati motivi e risulta essere anche in grado di migliorare la diuresi.

Tutte queste proprietà derivano dalla grande quantità di vitamina C, flavonoidi, antociani, carotenoidi e tannini che contiene la bevanda.

Come realizzare la tisana di rosa canina

Per realizzare la tisana di rosa canina servono semplicemente 250 ml d’acqua e 2 cucchiai di bacche di rosa canina essiccate.

Per prima cosa mettete a bollire l’acqua e successivamente spegnete il fuoco per far diminuire leggermente la temperatura. Versate quindi l’acqua in una tazza e aggiungete le bacche di rosa canina dopo averle sminuzzate. Lasciate in infusione per circa 10 minuti e successivamente filtrate.

Bevete la tisana ancora calda e ricordate di essere costanti con il consumo in quanto solo in questo modo riuscirete ad avere dei benefici. Consigliamo di bere due tazze al giorno, preferibilmente al mattino e alla sera.