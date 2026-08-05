Consigli alimentari per un Ferragosto all’insegna del benessere

Ferragosto è tradizionalmente un giorno di festa e convivialità, ma con le alte temperature estive è importante fare attenzione all’alimentazione. L’Istituto superiore di sanità (ISS) ha diffuso una guida per aiutare a prevenire disidratazione, affaticamento e disturbi legati al caldo, suggerendo come organizzare un pranzo all’aperto in modo sano e gustoso.

L’acqua è il primo alleato contro il caldo. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda di bere regolarmente fino a circa 2-3 litri al giorno durante le giornate più afose. È importante bere anche in assenza dello stimolo della sete, soprattutto prima, durante e dopo l’attività fisica.

Idratazione e alimenti ricchi di acqua

L’acqua rappresenta il principale componente del nostro organismo ed è indispensabile per regolare la temperatura corporea, trasportare nutrienti e ossigeno, favorire la digestione ed eliminare le sostanze di scarto. Con il caldo aumenta la sudorazione e, Per questo è importante bere regolarmente durante tutta la giornata, senza aspettare di avere sete.

Anche gli alimenti aiutano a idratarsi. Frutta e verdura, che possono contenere oltre il 90% di acqua, sono particolarmente preziose durante l’estate. Tra gli alimenti più ricchi di acqua troviamo anguria, melone, pesche, albicocche, susine, fragole, frutti di bosco, cetrioli, pomodori, lattuga, zucchine e sedano. Consumare almeno cinque porzioni al giorno di frutta e verdura permette non solo di aumentare l’apporto di acqua, ma anche di vitamine, sali minerali, fibre e molte altre sostanze protettive per la nostra salute.

Bevande da limitare e alternative salutari

Le Linee Guida per una sana alimentazione raccomandano di scegliere principalmente l’acqua come bevanda. Sono invece da limitare bevande zuccherate, bibite gassate, energy drink, tè freddi e succhi di frutta con zuccheri aggiunti. Queste bevande apportano elevate quantità di zuccheri e calorie senza contribuire in modo significativo al senso di sazietà. Anche le bevande alcoliche meritano particolare attenzione, poiché favoriscono la disidratazione e alterano i meccanismi con cui l’organismo regola la temperatura corporea.

Consigli per un menu equilibrato

Per il pranzo di Ferragosto, un menu equilibrato può prevedere un antipasto fresco con verdure grigliate, hummus e crudité. Come primo piatto, si possono scegliere pasta fredda con pomodorini, legumi e verdure, oppure insalata di farro o orzo con verdure di stagione. A seguire, pesce o pollo o tacchino alla griglia, oppure legumi in una ricca insalata di pomodori, cetrioli e basilico. Come dessert, è consigliata una macedonia di frutta fresca o una piccola porzione di gelato o sorbetto.

L’olio extravergine di oliva rappresenta il condimento di scelta, utilizzato con moderazione. Usare erbe aromatiche, limone e spezie delicate per dare sapore senza eccedere con sale e salse. Anche durante le occasioni di festa è utile mantenere porzioni equilibrate ed evitare di consumare contemporaneamente molti alimenti ricchi di grassi, sale e zuccheri.

Conservazione degli alimenti con il caldo

Le alte temperature favoriscono la proliferazione dei microrganismi. Quando si organizza un pranzo all’aperto è importante mantenere la catena del freddo durante il trasporto, utilizzare borse termiche con ghiaccio, non lasciare alimenti deperibili esposti al sole e conservare carne, pesce, latticini e preparazioni con uova in frigorifero fino al momento del consumo. È anche importante evitare condimenti con salse molto ricche come la maionese, la senape o la salsa tonnata che sono maggiormente deperibili e lavare accuratamente frutta e verdura.

Queste semplici precauzioni riducono il rischio di tossinfezioni alimentari e permettono di godere appieno del piacere della tavola anche durante le giornate più calde dell’anno.