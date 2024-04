Dieta anti-stanchezza per il cambio di stagione

Il cambio di stagione comporta delle modifiche. In questo periodo è inevitabile sentirsi spossati e stanchi a causa anche del cambio dell’ora. Per migliorare il benessere psicofisico, gli alimenti energizzanti sono quello che occorre. Sono nutrienti utili da inserire nella dieta anti-stanchezza per tornare in forma e migliorare l’energia.

Dieta anti-stanchezza

Il cambio della stagione, quindi il passaggio dall’inverno alla primavera, porta a delle modifiche anche nel proprio piano alimentare. A tal proposito, la dieta anti-stanchezza può sicuramente aiutare a migliorare i sintomi che si avvertono e capire come fare a stare bene per avere l’energia giusta e affrontare con più energia i mesi a venire.

In base ad alcuni dati raccolti, sembra che il 64% degli italiani tenda ad avvertire stanchezza sia fisica che mentale, oltre ovviamente a spossatezza. Ovviamente tutto ciò va a compromettere le attività quotidiane a cui si aggiungono le allergie tipiche del periodo che incidono sulla salute andando a indebolire il sistema immunitario.

Una dieta anti-stanchezza, quindi a base di alimenti e cibi che siano ricchi di determinati nutrienti come vitamine, sali minerali, ecc., aiuta sicuramente a dare maggiore energia ma anche arrivare più pronti ai prossimi giorni. In questo modo si rafforzano le difese immunitarie andando anche a combattere la sonnolenza che è tipica del periodo.

Per migliorare il proprio stato di benessere fisico e mentale è utile cominciare da un buon sonno, quindi da almeno 7-8 ore a notte. Si passa poi anche a un buon esercizio da praticare in modo regolare e costante, insieme a tecniche come la meditazione e lo yoga che sicuramente allontanano e riducono lo stress del cambio di stagione.

Dieta anti-stanchezza: alimentazione

per adattarsi al meglio al cambio di stagione bisogna introdurre nella dieta anti-stanchezza delle piccole modifiche alimentari che sicuramente supportano il tutto. Deve essere un’alimentazione ben bilanciata ed equilibrata che includa nutrienti necessari come carboidrati, proteine e anche grassi. I cibi di stagione sono l’ideale in quanto gustosi e pieni di antiossidanti.

Adeguarsi alla stagionalità e ai prodotti che la natura offre in questo periodo permette di variare i propri pasti, ma anche stare bene. Per questo verdure come cetrioli, asparagi, ma anche pomodori o la frutta come le fragole non dovrebbero mai mancare sulla tavola e come base dei piatti del pranzo e della cena.

Gli alimenti da consumare nella dieta anti-stanchezza sono in grado di fornire all’organismo e quindi alla salute tutti i nutrienti di cui si ha maggiormente bisogno. In questo caso, assumendo questi alimenti, si va ad aumentare la produzione di energia e al tempo stesso regolare il ciclo sonno-veglia che è messo a dura prova nel cambio di stagione.

Non bisogna poi sottovalutare l’importanza e le proprietà di una buona idratazione bevendo almeno due litri di acqua al giorno o di tè e tisane per attivare le difese immunitarie e al tempo stesso prepararsi al caldo della stagione estiva. I cibi ricchi di grassi e di fritti vanno evitati prediligendo alimenti ricchi di ferro, di magnesio e di calcio per ottimizzare l’energia.

Dieta anti-stanchezza: rimedio

