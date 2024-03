Dieta mediterranea da 1000 calorie: qualche consiglio

Fare una dieta da 1000 calorie non è molto consigliato, le calorie assunte sono troppo ridotte e seguire un regime ipocalorico del genere a lungo termine può portare a gravi carenze nutrizionali.

Se proprio volete seguirla fatelo in vista della prova costume o di un evento particolare per il quale desiderate perdere una taglia, ricordandovi però di non escludere nessun tipo di macro nutriente, perchè ognuno a suo modo è fondamentale per il nostro benessere.

La dieta mediterranea da 1000 calorie

Se desiderate seguire una dieta di tipo mediterraneo per dimagrire potete in poco tempo perdere qualche chilo seguendo un menù da 1000 calorie giornaliere. Consumare quindi verdura, frutta, carne, pesce e carboidrati integrali, ben dosati.

La cosa migliore sarebbe seguire un regime di tipo mediterraneo più equilibrato che prevede l’assunzione di circa 1500 calorie giornaliere. Volendo dimagrire in fretta però si può far riferimento alla versione da 1000 calorie fortemente restrittiva da seguire per soli 10 giorni come ci consiglia il Prof. Migliaccio.

Frutta, verdura e tanto pesce la base di questa dieta ideale soprattutto nei periodi di grande caldo.

La colazione

Latte parzialmente scremato 150 grammi e biscotti 20 grammi oppure latte parzialmente scremato 150 grammi e pane 30 grammi oppure latte parzialmente scremato 150 grammi e 2 biscottate marmellata

Lo spuntino

Un pacchetto di crackers da 25 grammi oppure uno snack da 100 calorie circa, che può essere anche fatto con dei grissini oppure con della frutta secca.

Il pranzo

Macedonia di frutta 300 grammi oppure un piatto verdura a volontà e pane 40 grammi. Condimento: niente olio, permessi aceto balsamico o limone

Spuntino pomeridiano

A questo punto della giornata possiamo prediligere un frutto fresco, così anche da soddisfare la voglia di dolce. Potete condirla con della cannella così da renderla più sfiziosa.

La cena

Un secondo a base di pesce, senza quantità con contorno di verdure e 40 grammi di pane.

In questo modo non rinuncerete ai carboidrati, sentendovi sazi e soddisfatti.

Dopo aver seguito questo regime per 10 giorni, se volete continuare a perdere peso, sarà meglio iniziare la dieta mediterranea classica che deve diventare un vero e proprio stile di vita come ci consiglia la Dott.sa Lertola, dietologa di “Starbene”, con la sua dieta Ex Fat, improntata sul regime alimentare mediterraneo, di cui vi ho parlato in precedenza.

La perdita di peso sarà più lenta, ma non rischierete il famigerato effetto yo yo che vanificherà tutti gli sforzi fatti.

